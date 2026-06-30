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跨境代購平台比比昂個資外洩延燒 學者籲數發部介入調查建資安制度

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

跨境代購平台比比昂（Bibian）個資外洩事件延燒，讓詐騙集團有機可趁，也暴露資安管理漏洞，國立高雄大學資訊管理學系副教授楊書成認為，個資保護屬公共利益，呼籲數位發展部主動介入調查。

比比昂近日坦承會員資料遭未授權存取，會員陸續收到內容高度精準的詐騙訊息，涉及姓名、電話、住址、訂單內容，還有疑似身分證字號等敏感資料，引發社會對個資安全憂慮。

楊書成指出，資安事件無法完全避免，但政府可以建立制度，降低事件造成的社會成本，企業至少應完成「通報、第三方鑑識、資訊揭露」三項基本程序，主管機關也要建立清楚行政指引讓企業遵循，也讓民眾清楚權益如何受到保障。

他舉例，個人資料保護法雖賦予主管機關行政檢查權限，但何時啟動、如何查核、調查結果公開程度，都缺乏一致標準，建議參考歐盟GDPR建立更完整的通報與應變制度。

曾任企業法務、高雄大學法學院研究員祝正華表示，比比昂事件凸顯的不只是企業資安能力，更反映出台灣在數位治理上的制度缺口，數位發展部成立逾3年，至今仍未建立電商個資外洩事件的標準處理流程。

以日前EVERY8D事件為例，主管機關迅速啟動行政檢查，反觀比比昂已承認系統遭入侵，外界卻仍未看到行政檢查進度或處置標準，容易讓社會質疑監理是否具有一致性。

祝正華建議，數發部應立即啟動行政檢查，釐清事件全貌，把這次事件當成制度改革契機，建立涵蓋事件分級、通報期限、第三方鑑識、資訊揭露及受害者補救措施等機制。

他說，數位經濟建立在信任之上，而信任並非來自企業承諾，而是來自政府完善的制度設計，當個資外洩已成為數位時代不可忽視的風險，主管機關更應扮演制度建立者與監督者，而非僅在事件發生後被動回應。

高雄大學法學院永續發展暨企業治理研究中心，呼籲政府拿出對策因應跨境平台個資外洩事件。圖／高雄大學提供
高雄大學法學院永續發展暨企業治理研究中心，呼籲政府拿出對策因應跨境平台個資外洩事件。圖／高雄大學提供

曾任企業法務、高雄大學法學院研究員祝正華建議，建立涵蓋事件分級、通報期限、第三方鑑識、資訊揭露及受害者補救措施等管理機制。圖／高雄大學提供
曾任企業法務、高雄大學法學院研究員祝正華建議，建立涵蓋事件分級、通報期限、第三方鑑識、資訊揭露及受害者補救措施等管理機制。圖／高雄大學提供

國立高雄大學資訊管理學系副教授楊書成呼籲數發部介入調查跨境代購平台個資外洩事件，保障民眾權益。圖／高雄大學提供
國立高雄大學資訊管理學系副教授楊書成呼籲數發部介入調查跨境代購平台個資外洩事件，保障民眾權益。圖／高雄大學提供

數發部 個資 資安

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