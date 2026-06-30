城隍文化祭稱蔣萬安、金曲團出席活動跳票 攤商控主辦方詐騙逾30萬

北市大稻埕碼頭市集近日傳出有業者涉嫌以「城隍文化祭」為名義招商，甚至有金曲獎最佳樂團「董事長樂團」，市長蔣萬安等人到場。然而活動當天天候不佳不僅沒人，主辦單位聲稱的表演、嘉賓也未出現，第二天更因廠商積欠設備廠商款項，導致帳棚、發電機提早撤離，10多家攤商不僅租金拿不回，食材也全數浪費，求助無門。

原民會表示，市府是依法核准場地借用申請，未參與活動的規畫、招商、財務運作、宣傳及執行，也未提供任何活動經費補助，借用單位辦理活動應遵守相關法令，不得從事任何違法或不當行為，以維護公共場地管理秩序及市民權益，該案將全力配合相關權責機關釐清事實，如有涉及違法情事，將依法辦理，以維護市民權益。

部分受害攤商今天在小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨議員參選人陪同下舉行記者會，攤商指出，在臉書招商社團看到招募貼文，宣稱活動結合陣頭、鼓藝樂團演出外更強調台北市長蔣萬安到場、活動配合政府發放碼頭消費券，招募攤商，並聲稱攤位搶手，要求攤商繳付訂金後，剩餘尾款須於開攤前3天付清，合計攤位費約1萬5千元。

攤商控訴，上周活動期間颱風外圍影響降雨，攤商多次在LINE群組要求退費或延期，招商者一再以「等上頭通知」等說詞拖延，直至前一天才宣布照常舉行並附上陣頭行程表，結果活動第一天不僅承諾的表演團體無一到場外，第二天設備廠商透露因招商者未付款而將撤回帳棚與發電機，深夜透過即時影像才發現招商者悄悄穿雨衣收攤，隨即無預警解散LINE群組、停止接聽電話、甚至更改帳號名稱與頭像。

小民參政歐巴桑聯盟議員參選人李惠暄表示，今年農曆年節期間台中也發生類似狀況，受害攤商除了攤位租金損失外、準備食材也全都浪費，招商生態對攤商嚴重不利，臉書貼文、一個Google表單、LINE群組就完成招商，但出事求助無門，呼籲政建立黑名單機制，排除有疑慮主辦商，要求主辦方在招商時揭露履約保障與退費機制，不能讓政府的冷漠成為市集詐騙的溫床。

議員參選人林筱薇表示，雖市府僅是場地租借方，但政府的公信力一旦出現在招商文宣上，就已對外形成背書，政府不能以未參與招商為由卸責，且該地應扶植原住民族文化，不是供辦商業市集收攤商費，凡是涉及商業活動，應事先取得核准，質疑市府是否有跨局處聯合審查，市府應全面檢討現行公共場地管理制度。