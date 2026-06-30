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南檢反詐宣導短片「撩落去」 2名檢察官挑大梁、法務部長還壓軸

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「我跟你講，會被騙的都是笨的吧，宣傳都聽這麼多了…」台南地檢署為反詐宣導「撩落去」，檢察官吳求鴻、邱瀞慧與網紅郭鬼鬼共同拍攝創意反詐騙影片，全長3分54秒，透過創意且淺白的方式對民眾宣導，還請來法務部長鄭銘謙壓軸出場。

這場創意反詐短片共分10個場景，在片中飾演「阿慧」的邱瀞慧、「阿肥」的吳求鴻兩名檢察官挑大梁，開場鏡頭從一群人七嘴八舌討論最近誰又被騙了多少錢，詐騙有多可怕，阿慧鐵齒不信。

在場的阿肥告誡說，「你不要鐵齒，我跟你講我本來也是這樣想…」，他提到自己被詐騙的回憶，畫面中李求鴻心驚膽跳接到電話的手還不停發抖，完美詮釋被害人的內心煎熬及恐懼，精湛演出，不輸專業演員。

同場演出的市警二分局員警說，拍攝過程中多靠臨場反應，還好第一線員警經常接到相關案件，也不能說是演出，而是真實生活的寫照。

台南地檢署指出，影片能夠順利拍攝完成，是因台灣更生保護協會台南分會主委宋俊明有感於反詐的道路上，從預防民眾遭詐騙，如何即時協助阻詐，以及進行後續追訴，民眾相關意識都至關重要，所以一定要以民眾為出發點思考，特別精心籌畫與促成此次反詐宣導影片的誕生。

除了檢察官義不容辭擔綱演出，「沒有人是局外人」法務部部長鄭銘謙也非常認同全民齊心反詐，因此也答應而親身參與本次影片最後向民眾呼籲的片段。

在短片中飾演「阿慧」的邱瀞慧（中）、「阿肥」的吳求鴻（右）兩名檢察官在反詐宣導短片挑大梁，精彩演出不輸專業演員。圖／讀者提供
在短片中飾演「阿慧」的邱瀞慧（中）、「阿肥」的吳求鴻（右）兩名檢察官在反詐宣導短片挑大梁，精彩演出不輸專業演員。圖／讀者提供

台南地檢署為反詐宣導「撩落去」，檢察官吳求鴻、邱瀞慧與網紅郭鬼鬼（右）共同拍攝創意反詐騙影片，透過創意且淺白的方式對民眾宣導。圖／讀者提供
台南地檢署為反詐宣導「撩落去」，檢察官吳求鴻、邱瀞慧與網紅郭鬼鬼（右）共同拍攝創意反詐騙影片，透過創意且淺白的方式對民眾宣導。圖／讀者提供

檢察官 鄭銘謙 網紅

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