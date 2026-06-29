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50歲女陷網戀遭誘投資醫美 台中警銀聯手阻詐2百萬
中市一女在網路認識自稱香港籍男網友談網戀，對方稱欲來台共同生活，有管道購買低價醫美設備邀女子一同投資，她日前匯款時行員發現有異報案，警方到場成功阻詐逾2百萬。
台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所26日下午1時多，接獲轄內第一銀行行員報案，有名女子欲匯兌港幣50萬元（約新台幣203萬餘元）並欲匯至陌生帳戶，請求警方前往協助。
經員警到場了解，年約50歲女子，數月前在通訊軟體上認識一自稱香港籍男子，雙方接著談網戀，近日男網友表示希望來台與女子同住，為賺取未來生活所需，聲稱有管道可低價取得醫美設備等器材，透過賺價差以獲取利潤，希望女子一起出資投資，作為未來結婚基金。
女子當天到銀行，準備匯款至男網友指定帳戶，行員察覺有異報案，員警到場後得知女子相識男網友過程，並查看手機對話內容，加上對方要求匯款戶名非男性等跡證，研判女子遇詐團手法，經警方說明並舉出相關案例，她才驚覺自己險遭詐騙，感謝員警與行員保住她的積蓄。
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