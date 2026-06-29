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超商物流成詐團取款管道 嘉縣警設局逮2嫌斷金流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警方利用超商物流設局，成功誘捕詐騙集團取件車手及上游成員，並公布今年前5個月打詐成果，共查獲61個詐欺集團、263人，不法利得逾1075萬元。警方分析指出，網路購物詐騙已躍居嘉義縣發生件數最多的詐騙手法，但造成財損最大的仍是假投資詐騙，提醒民眾切勿輕信來路不明的投資資訊。

縣警察局日前接獲民眾報案，指遭假投資詐騙，詐騙集團要求將款項透過超商物流寄送至指定門市。警方立即成立專案小組，為確保被害人財產安全，同時掌握犯嫌身分，協同被害人製作假包裹寄出，並派員前往超商徹夜埋伏。

當彭姓嫌犯現身領取假包裹時，埋伏員警立即上前逮捕，當場查扣手機、收據等證物。警方擴大追查後發現，彭嫌另受詐騙集團指示，協助將其他被害人的提款卡寄往台南地區超商。

專案小組隨即南下台南部署，在超商門市成功逮捕前來接應包裹的吳姓上游成員，當場查扣作案手機2支、提款卡4張、收據及相關包裹證物，成功切斷詐騙集團物流與金流鏈。全案依詐欺罪及洗錢防制法，分別移送雲林、台南地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

縣警察局今天舉辦打擊詐欺犯罪成效破案記者會，同時公布今年5月詐欺情勢分析。統計今年1至5月共查獲詐欺集團61團、263人，查扣不法利得1075萬835元；金融機構及超商成功攔阻詐騙70件、金額3331萬8789元，較2025年同期增加15件、362萬4772元。

警方表示，今年5月嘉義縣受理詐欺案件185件，財損8861萬4000元，較去年同期減少68件、降幅26.87%，財損也減少106萬3000元、下降1.18%。

依行政區分析，民雄鄉27件最多，其次為大林鎮21件、水上鄉20件、太保市18件及朴子市17件。若以犯罪手法區分，網路購物詐騙61件，占32.97%居冠；假投資詐騙19件，占10.27%居次；假交友投資詐騙15件，占8.11%排名第三。

警方分析，雖然網路購物詐騙件數快速增加，成為目前最常見詐騙類型，但假投資及假交友投資詐騙造成的財損仍占總財損79.51%，仍是民眾損失最嚴重的詐騙手法。

縣警察局提醒，詐騙集團近來常利用超商物流作為掩護，誘騙民眾寄送現金、提款卡或其他財物。民眾如遇可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，投資前務必多方查證，切勿輕信網路上來路不明的投資管道，以免落入詐騙陷阱。

嘉義縣警方分析，網路購物詐騙成為目前最常見詐騙類型，但假投資及假交友投資詐騙仍是民眾損失最嚴重的詐騙手法。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警方分析，網路購物詐騙成為目前最常見詐騙類型，但假投資及假交友投資詐騙仍是民眾損失最嚴重的詐騙手法。圖／嘉義縣警局提供

嘉義警局副局長許益祥（右二）說明查緝經過。圖／嘉義縣警局提供
嘉義警局副局長許益祥（右二）說明查緝經過。圖／嘉義縣警局提供

假包裹誘車手現身，嘉縣警南北收網逮詐團上下游。圖／嘉義縣警局提供
假包裹誘車手現身，嘉縣警南北收網逮詐團上下游。圖／嘉義縣警局提供

嘉義 超商 詐騙集團

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