快訊

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

北市前偵查隊長涉貪喝花酒 判刑10年6月、褫奪公權3年

獨／STUDIO A遇蘋果漲價要求「補差價」挨轟 律師教4關鍵自保：店家不一定免責

聽新聞
0:00 / 0:00

女國中生傳手機號碼想拿遊戲幣 遭詐團開通「一機多號」撥打近百通

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣或「遊戲皮膚」，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）行騙其他人。暑假將至，兒童及少年上網時間增加，刑事局提醒家長多留意孩子使用手機狀況，避免遭詐團利用。

警方調查，彰化縣一名國中女學生今年3月在TikTok瀏覽影片，內容宣稱免費送遊戲幣、保底取得虛擬裝備，引導加LINE聯繫，稱只要提供手機門號登記，可領取遊戲皮膚；女學生提供門號後，收到Tinder、JustDating等交友軟體及操作開通One Number的OTP驗證碼簡訊，依指示傳驗證碼給對方。

女學生母親今年5月收到電信業者通知，指其名下門號已經由網路開通One Number，數日後因門號異常使用被停話，經向電信業者調閱通話明細，發現該門號短時間內撥出近百通電話，驚覺門號遭詐團利用。

刑事局指出，One Number原是讓同一手機門號與智慧手表、車機或其他裝置共用，即使手機不在身邊也能通話、收訊、上網，一旦詐團取得OTP驗證碼，可能以門號綁定不明裝置或註冊相關網路帳號，再詐騙其他人。

刑事局提醒，孩子可能以為「只是傳一組驗證碼」，不理解背後風險，家長應關心孩子使用手機情形適時提醒，如遇網友聲稱免費送幣、領獎需提供驗證碼或要求提供個人資料，為詐騙徵兆，發現孩子手機持續收到不明驗證碼、電信服務功能遭異常開通或門號被停話，應立即聯繫電信業者查證，並撥打165反詐騙諮詢專線或前往鄰近警察機關報案。

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供
詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供
詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供
詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供

遊戲 詐團 手機 門號

延伸閱讀

孩子上高中仍不給手機 家長尋同溫層反被勸：不代表能遠離3C

養美國門號只要1美元！eSIM服務Saily推虛擬門號 主打跨國雙重驗證與多重帳號應用

詐騙帶走的不只錢！爸損失上億，兒不糾結財務損失：找回長輩的尊嚴與信任

🎧｜年輕「憂鬱世代」真相！社群媒體正在改變大腦　ADHD治療也變難

相關新聞

超商物流成詐團取款管道 嘉縣警設局逮2嫌斷金流

嘉義縣警方利用超商物流設局，成功誘捕詐騙集團取件車手及上游成員，並公布今年前5個月打詐成果，共查獲61個詐欺集團、263人，不法利得逾1075萬元。警方分析指出，網路購物詐騙已躍居嘉義縣發生件數最多的詐騙手法，但造成財損最大的仍是假投資詐騙，提醒民眾切勿輕信來路不明的投資資訊。

女國中生傳手機號碼想拿遊戲幣 遭詐團開通「一機多號」撥打近百通

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣或「遊戲皮膚」，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）行騙其他人。暑假將至，兒童及少年上網時間增加，刑事局提醒家長多留意孩子使用手機狀況，避免遭詐團利用。

影／設人頭公司洗錢4.4億 主嫌獲利千萬養14人險入不敷出

涉詐欺案的郭姓男子另起爐灶，去年至今年初在高市組人頭公司，利用支付平台幫詐欺及國外博弈集團跨境洗錢；橋頭地檢署指揮市刑大進行3波搜索，逮獲主嫌郭男等15人，調查發現郭一年來獲利千萬，但要養14名手下險些「入不敷出」，其中5人被收押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。