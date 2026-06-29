女國中生傳手機號碼想拿遊戲幣 遭詐團開通「一機多號」撥打近百通

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣或「遊戲皮膚」，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）行騙其他人。暑假將至，兒童及少年上網時間增加，刑事局提醒家長多留意孩子使用手機狀況，避免遭詐團利用。

警方調查，彰化縣一名國中女學生今年3月在TikTok瀏覽影片，內容宣稱免費送遊戲幣、保底取得虛擬裝備，引導加LINE聯繫，稱只要提供手機門號登記，可領取遊戲皮膚；女學生提供門號後，收到Tinder、JustDating等交友軟體及操作開通One Number的OTP驗證碼簡訊，依指示傳驗證碼給對方。

女學生母親今年5月收到電信業者通知，指其名下門號已經由網路開通One Number，數日後因門號異常使用被停話，經向電信業者調閱通話明細，發現該門號短時間內撥出近百通電話，驚覺門號遭詐團利用。

刑事局指出，One Number原是讓同一手機門號與智慧手表、車機或其他裝置共用，即使手機不在身邊也能通話、收訊、上網，一旦詐團取得OTP驗證碼，可能以門號綁定不明裝置或註冊相關網路帳號，再詐騙其他人。

刑事局提醒，孩子可能以為「只是傳一組驗證碼」，不理解背後風險，家長應關心孩子使用手機情形適時提醒，如遇網友聲稱免費送幣、領獎需提供驗證碼或要求提供個人資料，為詐騙徵兆，發現孩子手機持續收到不明驗證碼、電信服務功能遭異常開通或門號被停話，應立即聯繫電信業者查證，並撥打165反詐騙諮詢專線或前往鄰近警察機關報案。

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供

詐騙集團上網以免費贈送網路遊戲幣，誘使民眾提供手機門號及OTP驗證碼，得手後註冊相關網路帳號或開通One Number（一號多機）。圖／刑事局提供