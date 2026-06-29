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影／設人頭公司洗錢4.4億 主嫌獲利千萬養14人險入不敷出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐欺案的郭姓男子另起爐灶，去年至今年初在高市組人頭公司，利用支付平台幫詐欺及國外博弈集團跨境洗錢；橋頭地檢署指揮市刑大進行3波搜索，逮獲主嫌郭男等15人，調查發現郭一年來獲利千萬，但要養14名手下險些「入不敷出」，其中5人被收押。

橋頭地檢署日前接獲高雄市某金融機構通報有多筆可疑金融匯款情資，懷疑有不法人士利用人頭公司掩護洗錢行為，檢察長郭景東檢察長極為重視，立即指示主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮高市刑大隊科偵隊深入追查。

檢警專案小組調查發現，曾涉及個人公司戶收受詐欺金流的詐欺案的郭姓男子（30歲）重操舊業，和手下在高雄市成立多間人頭公司後申請金融帳戶，去年初起代收詐團及博弈集團的非法款項，利用支付平台進行虛假交易洗錢非法行為。

檢警蒐證屬實，分別在今年2月24日、4月22日、6月16日發動三波搜索，在高市、雲林縣、台南市及屏東縣等地、拘提主嫌郭男及其重要幹部鄭姓（30歲）、王姓（45歲）、張姓（35歲）、陳姓（30歲）等4名男子以及 10名手下到案。

檢警分別在搜索地點查扣手機61支、SIM卡10張、電腦主機2台、銀行存摺74本、金融卡57張等證物及現金36萬餘元；調查發現該集團1年來洗錢金額達4億4761萬餘元，郭男幫詐團及國外博弈集團跨境洗錢獲利約千萬元。

案經檢察官複訊後，認洗錢集團郭姓主嫌及鄭姓幹部等5人涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝
橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝

橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝
橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝

橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝
橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝

橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝
橋頭地檢署指揮高市刑大警方破獲人頭公司替詐團及博弈業者洗錢逾4.4億元案，逮獲15名犯嫌，起出手機及電腦等證物。記者石秀華／翻攝

洗錢 詐欺 高雄市

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