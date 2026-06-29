支付平台結合人頭公司洗錢 5人遭橋檢聲押獲准

郭姓跨境洗錢集團主嫌涉以支付平台結合人頭公司戶進行虛假交易，為詐團及博弈集團代收代付非法金流並洗錢，經檢警估計該集團洗錢金額達新台幣4億多元，郭男等5人訊後聲押獲准。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，專案小組發現該洗錢集團涉嫌利用多個支付平台，並結合多間人頭公司名下金融帳戶進行虛假交易，為詐騙集團及博弈集團代收代付非法金流，掩飾並隱匿犯罪所得去向，藉此進行洗錢。

高雄市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊提到，該洗錢集團成員為避免警方追查，透過多間人頭公司金融帳戶分散據點，還教導人頭公司負責人接獲警方通知時該有的說詞，避免遭警方一網打盡及相關金融帳戶遭列為警示帳戶。

高雄刑大表示，專案小組2月至6月間到高雄市、雲林縣、台南市、屏東縣等34處，合計發動3波搜索，陸續查獲及拘提集團提款車手、人頭銀行帳戶提供者等15人到案，並查扣61台手機、10張SIM卡、2台電腦主機、74本銀行存摺、57張金融卡、36萬多元現金及公司印章等證物。

檢方調查，經初步核算該集團洗錢金額達4億4761萬多元，郭男及集團幹部等5人涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署檢察長郭景東提醒，民眾應提高警覺，切勿提供個人帳戶或設立人頭公司交予他人使用，以免淪為犯罪集團的洗錢幫兇，另檢警將持續追訴各類詐欺、洗錢犯罪，並查扣犯罪所得，維護社會治安與民眾財產安全。