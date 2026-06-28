騙「提供乾淨土方」...彰化男偷埋廢棄物撈2千萬 二審判2年

彰化縣邱姓男子5年前誆騙地主「有管道提供乾淨土方回填」，實則駕駛怪手掩埋大量營建廢棄物，被害人驚覺農地遭濫倒，當場直擊、報警處理，邱男落網後矢口否認，辯稱僅受託整地，一審依非法提供土地堆置廢棄物罪，判2年，沒收2495萬餘元犯罪所得，案件上訴二審，近日駁回，維持原判。

檢警調查，邱男明知未獲許可，在2021年1月間盯上彰化縣大城鄉一處地勢低窪的農牧用地，他向代管的陳姓男子謊稱，可免費提供乾淨土方回填，取得同意後，隨即於同年1月25日至29日間，將土地提供給不明人士傾倒含磚塊、廢磁磚、鋼筋、塑膠布等廢棄物，親自開挖土機進行掩埋，許姓地主得知後察覺有異，連忙委託子女到場查看，當場抓包邱男犯行 。

檢警獲報開挖查驗，確認該農地遭大面積回填有害環境的廢棄物，檢方偵結後，依違反廢棄物清理法之非法提供土地堆置廢棄物、非法處理廢棄物、刑法竊佔等罪，起訴邱男 。

彰化地院審認，邱男為一己之私破壞環境，造成農地喪失原有用途且難以回復，考量他始終否認犯行且未清除廢棄物，犯後態度不佳，從一重依未經許可提供土地堆置廢棄物罪，判刑2年 ；其犯行免繳的清運費視為消極犯罪利得，依法沒收2495萬560元 。

邱男對判決結果不服，堅稱自己僅受託前往整地、不知他人傾倒廢棄物 ，認為原審認事用法有誤且沒收金額極不合理，委託律師提起上訴。

台中高分院近日審結，認定一審認事用法並無違誤，量刑已充分考量其犯罪手段及未復原土地等情狀，沒收金額估算也屬合法合理，認被告上訴無理由，依法予以駁回，全案尚未確定。