首例判決 個人幣商負洗防義務

越南籍蘇姓男子非法當「個人幣商」，以境外ＯＫＸ交易所購買、收受市值五億元的泰達幣，替多名同鄉轉匯成越南盾。台中地院認定蘇從事虛擬幣、法定貨幣交換，應適用洗錢防制法關於「金融機構」規定，且他未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，依特殊洗錢罪判他一年二月徒刑，是全國首例。

蘇因繳回從中賺取的廿萬價差，經手的五億元泰達幣非他實際持有，中院考量蘇認罪宣告緩刑四年，支付公庫五十萬元。

台中地檢署起訴指出，蘇未確認加密貨幣來源、去向或客戶身分，在沒留存必要交易紀錄下，向不詳客戶收受一六九一萬多顆泰達幣，換算市值約五億多元台幣。蘇透過ＯＫＸ場外交易賣出泰達幣，買家支付越南盾到蘇指定、有兌換越南盾需求客戶的電子錢包內，以此替客戶將泰達幣兌換為越南盾，賺取匯差。檢方指蘇多次收受、轉出巨額泰達幣，等於洗錢。

檢方指洗防法規定「金融機構及指定之非金融事業或人員」應確認客戶身分、留存必要交易紀錄並審查實質受益人，蘇雖是「個人幣商」，但身為提供虛擬資產服務人員也應適用該規定，並具洗錢防制義務。蘇規避相關程序，經手五億多泰達幣，且無合理來源，犯洗防法特殊洗錢罪。

台中地院同意檢方見解，認定蘇為「提供虛擬資產服務人員」，適用洗防法關於金融機構的規定，私下替人從事虛擬貨幣、越南盾間兌換，有隱匿、掩飾犯罪潛在風險，破壞金融秩序。

過去實務上就個人幣商僅以非法幣商罪論處，處二年以下徒刑，中檢主張個人幣商適用洗防法相關規定，首度讓法院以刑度更重的特殊洗錢罪對個人幣商定罪，刑度提高至六月以上、五年以下徒刑，也代表「幣商有洗錢防制的義務」。