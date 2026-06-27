市集蟑螂？大稻埕「城隍文化祭」疑淪詐騙市集 攤商控主辦捲款落跑

台北市大稻埕碼頭市集近日傳出有業者涉嫌以「城隍文化祭」為名義招商，向多名攤商收取高額租金，宣稱將邀請日韓鼓藝團體，甚至有金曲獎最佳樂團「董事長樂團」，保證吸引龐大人潮，然而，活動開跑後現場空無一人，承諾的演出全跳票，甚至主辦方因積欠設備廠商款項，導致帳棚、發電機提早撤離，被害者氣憤控訴慘遭「市集蟑螂」詐騙，已準備提告。

這場號稱自6月25日至27日在大稻埕碼頭河濱公園舉辦的市集，主辦單位事前大肆宣傳，開出每日5000元、3天共1.5萬元的攤位費，未料活動正式開始，現場不但遊客寥寥可數，更不見名單上的表演團體與工作人員。

多名受害攤商在社群threads指控，主辦方不僅無法提供具體節目表與攤位配置圖，面對攤商詢問因天候不佳是否延期，一律堅稱「正常營業」，不過隨後被發現，在未告知的情況下先行撤場，還把質疑的攤商踢出Line群組，最後甚至主辦方直接「搞消失」，行徑惡劣。

被害者發文稱「擺攤這麼久，遇到超扯的事」，其他網友踢爆該主辦方疑是慣犯，過去曾以類似手法招商詐騙，今年台中天津街年貨大街就是先例。

台北市警大同分局延平派出所表示，25、26日接獲報案，經了解，陳姓攤商代表與李姓召集人在本周末在大稻埕碼頭設攤，因天候不佳致人潮不如預期，攤商欲提早撤攤及要求返還租金，後續雙方依合約書內容及民事流程協調處理。

警方說，主辦方確實有跟市府申請場地、也有「依約定」搭設棚子，由於活動尚未結束，屬詐欺還是民事糾紛還要釐清。

台北市大稻埕碼頭市集近日傳出有業者涉以「城隍文化祭」為名義招商，向多名攤商收取高額租金，宣稱將邀請日韓鼓藝團體，甚至有金曲獎最佳樂團「董事長樂團」，保證吸引龐大觀光人潮，然而活動開跑後承諾的演出全跳票。記者翁至成／翻攝

台北市大稻埕碼頭市集近日傳出有業者涉以「城隍文化祭」為名義招商，向多名攤商收取高額租金，宣稱將邀請日韓鼓藝團體，甚至有金曲獎最佳樂團「董事長樂團」，保證吸引龐大觀光人潮，然而活動開跑後承諾的演出全跳票。記者翁至成／翻攝