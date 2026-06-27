荒唐車手落網竟想向「公司」報備　警傻眼：知道自己在做什麼？

呂姓男子在詐騙集團擔任車手，昨午依指示到桃園區龍壽街取款，遭埋伏員警當場逮捕，詎料，他落網後第一句不是喊冤，而是「我先打電話跟公司報告」，簡直將這份工作當成一般正職，員警傻眼忍不住吐槽「知道自己在做什麼？」

桃園警分局說明，轄區內有民眾遭詐騙集團以假投資手法誘騙，陸續匯出多筆款項後，才驚覺受騙，立即向龍安派出所報案。警方受理後成立專案小組，並與被害人合作執行誘捕行動，待車手現身取款時一舉收網。

昨天傍晚5時，36歲呂男依指示前往桃園區龍壽街某處空地，準備向被害人收取現金，埋伏員警見時機成熟，立即上前壓制逮人，當場查扣被害人交付的50餘萬元現金及相關證物。

最讓警方哭笑不得的是，呂男遭逮後完全沒有意識到自己涉嫌重大犯罪，反而急著表示，想先打電話向「公司」報告自己的狀況，彷彿只是一般上班族，在工作遇到突發狀況，要向主管請示；員警聽完不禁搖頭嘆道「自己在做什麼（工作）嗎？」現場氣氛令人啼笑皆非。

警方指出，近年詐騙集團經常以「高薪、免經驗、工作輕鬆」等徵才廣告招募車手，不少人誤以為只是代收、代領款項，實際上卻成為詐騙集團金流的重要一環，一旦協助取款、收款或轉交贓款，即可能觸犯詐欺及洗錢等罪嫌，絕非單純打工。

警詢後，全案依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，同時將持續向上溯源，追查幕後詐騙集團成員，追究相關刑責，並呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資資訊或高薪求職廣告，以免淪為詐團利用的工具，賠上自己的自由與前途。