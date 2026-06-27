空殼公司狂撈綠能財、逃漏稅 假發票詐領桃市環保局4776萬補助

于姓等7名男女涉嫌利用桃園市電動機車充電設施補助政策漏洞，成立多家空殼公司相互開立不實發票，虛報充電設備建置成本，兩年內向環保局詐領4776萬元補助款，並藉此逃漏營利事業所得稅。桃園地檢署依詐欺取財、商業會計法及稅捐稽徵法等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

檢方調查，53歲主嫌于男實際掌控某電力、開發二家公司，與62歲開設某企業公司的曾姓男子、53歲開設某智能公司的倪姓女子及52歲開設某動力公司的郭姓男子等三家公司負責人，和各家公司的于姓、王姓及于姓等三名女會計，共同利用桃園市政府2022年「機車汰舊換新補助計畫」及2023年「電動機車補助計畫」牟利。

起訴指出，該補助計畫採實報實銷方式，每一設置地點最高可補助10座充電設施，每座補助上限1萬元，由申請單位提出發票及相關文件，經桃園市環保局書面審查後撥款。

檢方指出，集團看準補助制度以書面審核為主，先自中國大陸大量進口成本低廉的電動機車充電設備，再刻意成立或控制多家公司，彼此間根本沒有實際交易，卻透過會計人員依指示互相開立不實統一發票，層層墊高設備採購價格，營造高額建置成本假象。

2022年間，于男指示手下于姓、王姓會計開立不實銷項發票，再由曾姓男子指示倪姓女子繼續開立假發票，最後再由于男及郭男安排其他公司接續開立發票，使整體交易流程看似完整；2023年間則持續以相同模式，由不同公司循環開立假發票，形成完整假交易鏈。

完成虛假交易後，各公司再將這些不實發票向桃園市環保局申請充電設施補助，同時又將虛增成本列為公司支出，用以申報扣抵稅額，達到一魚兩吃效果，不但成功提高補助金額，也藉此逃漏營利事業所得稅。

檢方指出，其中于男的電力、曾男的企業、倪女的智能及郭男的動力等四家公司於2022年至2023年間，互相開立不實銷項發票，再以這些假發票申請補助款，且申報作為抵扣銷項稅額，詐得桃園市環保局核發充電設施補助共2650萬元。

曾男和倪女同樣於2022年1月至2023年12月間，將自大陸地區進口成本價低廉的電動機車充電設施，由曾男指示倪女開立智能公司不實銷項發票給他的企業公司，以于男犯案相同模式又再詐領2126萬元，兩案合計總共詐領補助4776萬元。

除補助款外，相關公司也因虛列成本，藉不實發票逃漏營利事業所得稅，影響稅捐稽徵及稅務管理正確性，案經環保局自行查核發現異常，主動蒐證函送。

桃園市環保局表示，為推動淨零碳排政策，除辦理電動機車購車補助外，也同步推動電動機車充電設施設置補助，希望透過增加充電點位，完善充電環境，降低民眾里程及充電焦慮。

環保局指出，在辦理2022年至2023年度電動機車充電設施補助案件查核時，主動發現有業者疑似提供不實資料來申領補助款，隨即啟動進一步的查證程序；經多方資料比對及實地勘察後，逐步掌握相關違法事證，環保局重申，市府向來秉持依法行政、主動查察、毋枉毋縱原則，發現弊端便依刑法相關規定將犯罪證據移送桃園地方檢察署偵辦。

檢方於起訴書中，嚴詞譴責、痛批于男等7人明知充電設施成本低廉，卻為了一己私利，惡意設立毫無實際營運的人頭公司，利用交互對開發票的惡劣手段虛偽製作商業憑證，不僅嚴重逃漏國家稅捐，更溢領高達數千萬元的綠能補助款，行徑惡劣，簡直是在虛耗全國人民的納稅公帑。

檢察官指出，這群人在面對調查時毫無悔意、飾詞狡辯且態度極端惡劣，若不予以嚴懲，不足以昭炯戒，全案依刑法三人以上共同詐欺取財、商業會計法填製不實會計憑證，以及稅捐稽徵法以詐術逃漏稅捐等罪嫌起訴。

同時建請法院對於主嫌于男、曾男、倪女、郭男從重量刑，各求處有期徒刑4年；負責經手虛假發票的于姓、王姓及于姓女會計各求處有期徒刑2年；檢方聲請法院宣告沒收、追徵全部犯罪所得4776萬元，絕不讓不法之徒保有一絲僥倖財物。

于男等７人設空殼公司進口大陸低價電動機車充電設施，以假發票向桃園市環保局詐領4776萬元補助款，桃園地檢署偵結，將于男等人依詐欺取財、商業會計法及稅捐稽徵法等罪起訴。圖／桃市環保局提供