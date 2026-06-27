潭子男視訊驚見「1:1還原」制服假警 衝派出所找真警察破騙局

潭子區陳姓男子日前接獲自稱「台北市警察局」來電，對方甚至大膽與他開啟LINE視訊，畫面中對方不只身穿全套警察制服，背景更1：1布置得像真實警局辦公室；陳男一度信以為真，但因對方過程中不斷強調「有偵查不公開，千萬不能告訴家人」，這句話讓陳男起了疑心，隨即掛斷電話衝往大雅分局潭北派出所求助，當下識破騙局，成功保住陳男的畢生積蓄。

大雅分局指出，詐騙集團「假檢警」手法再升級，53歲陳姓男子在女兒的陪同下前天晚間10時許，神色慌張地步入潭北派出所，陳男表示，日前接獲自稱台北市警局的電話，佯稱其證件遭人盜用，需配合調查，隨後對方要求加入一名自稱「李志強」警官的LINE，並傳來一張偽造的「台北地方檢察署傳票」及銀行存摺照片。

為取得陳男信任，詐騙集團甚至撥打視訊電話「隔空辦案」；陳男向警方透露，視訊一接通，對方不僅身穿筆挺的警察制服，背景還刻意布置成公家機關、警察辦公桌的嚴肅環境，逼真程度讓他當下深信不疑。

隨後，「假警察」開始連珠炮般盤問其金融隱私，包括陳男使用哪些銀行、帳號密碼、帳戶餘額等，甚至宣稱要「代為監管資產」，要求一年內不得動用，企圖誘騙他交付財產；然而，正當陳男準備配合時，對方卻神色緊張地再三耳提面命「絕對不能向任何人透露案件內容，否則就是洩密」，陳男越想越不對勁，直到晚上女兒返家，他連忙告知此事。

女兒一聽直覺是詐騙，父女倆隨即決定親自到潭北派出所，找「真警察」查證，潭北所警員當場協助其關閉LINE的「自動加入好友」功能，並將詐騙帳號直接封鎖檢舉，在最後關頭懂得主動查證，才沒有落入陷阱；大雅分局強調檢察官及警方「絕對不會」透過電話或LINE視訊製作筆錄，更不會以通訊軟體傳送司法公文，或要求民眾交付、監管帳戶及金錢。

潭子區陳姓男子日前接獲自稱「台北市警察局」來電，對方甚至大膽與他開啟LINE視訊。圖／大雅分局提供

潭子區陳姓男子日前接獲自稱「台北市警察局」來電，對方甚至大膽與他開啟LINE視訊。圖／大雅分局提供