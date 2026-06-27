影／假黃金換真現金！男子網購飾金向銀樓詐得31萬元 警方循線逮捕到案

苗栗縣54歲陳姓男子網購僅表面含有少量黃金成分的1條項鍊及2條手鍊飾品，但日前卻涉嫌「以假亂真」將總重20多公克的3件飾品佯稱真金拿到苗栗市中正路一間銀樓變賣，店家一時不查，交付現金31萬多元，後經店家檢驗查覺被騙，苗栗警方接獲報案，循線將陳男逮捕並追回部分贓款，依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局日前接獲受害銀樓業者報案，調閱案發時店家周遭的監視器影像，鎖定涉案對象及作案使用的車輛，「以車追人」在公館鄉五谷村一帶查獲陳姓嫌犯，訊問後依詐欺罪嫌移送法辦。陳男當初詐得31萬多元，但已花用僅剩下10多萬元；警方並查出陳男為毒品人口，研判他疑似因缺錢購毒而犯案。

苗栗警分局呼籲，近期金價持續高漲，讓不少民眾興起把家中舊金飾拿到銀樓變現的念頭，也讓投機者動起歪腦筋，提醒銀樓業者處理黃金交易、飾品回收時都要留意，千萬不要回收來路不明的飾品，黃金交易買賣時應確實完成鑑定，以避免遭騙。

陳姓男子涉嫌「以假亂真」將總重20多公克的3件飾品佯稱真金拿到苗栗市一間銀樓變賣，詐得31萬多元現金，店家後來檢驗查覺被騙，苗栗警方接獲報案，循線將陳男逮捕並追回部分贓款。圖／警方提供

陳姓男子涉嫌「以假亂真」將總重20多公克的3件飾品佯稱真金拿到苗栗市一間銀樓變賣，詐得31萬多元現金，店家後來檢驗查覺被騙，苗栗警方接獲報案，循線將陳男逮捕並追回部分贓款。圖／警方提供

陳姓男子涉嫌「以假亂真」將總重20多公克的3件飾品佯稱真金拿到苗栗市一間銀樓變賣，詐得31萬多元現金，店家後來檢驗查覺被騙，苗栗警方接獲報案，循線將陳男逮捕並追回部分贓款。圖／警方提供