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台中聽障男中粉紅計險匯百萬 警靠「這條碼」與筆談阻詐

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

44歲聽障男子日前在網路落入「兼職援交」的粉紅陷阱，欲臨櫃匯款新台幣100萬元保證金時，幸銀行行員機警，當機立斷掃描台中市警方推動的「阻詐零時差QR Code」，一鍵發送簡訊報案；沙鹿所員警火速趕抵，在櫃檯前與男子展開長達半小時的「手寫筆談問答」，終於點醒夢中人，成功在最後關頭保住百萬血汗錢。

警方調查，這名被害男子日前在網路結識一名面貌姣好的女網友，在對方的甜言蜜語攻勢下陷入網戀；詐騙集團見男子上鉤，隨即以繳納「平台費、會員費、保證金及見面費」等一連串連環藉口，要求他匯款100萬元才能見面。男子為求見心儀對象一面，甚至不惜向身邊友人借款，並於24日下午前往沙鹿區某銀行準備臨櫃匯款。

行員臨櫃發現男子神情焦慮且行徑異常，直覺遭到詐騙，當下不驚動對方，利用台中市警方推動的專屬「報案 QR Code」機制，掃描後自動生成簡訊，一鍵傳送至警局，清水分局沙鹿派出所員警接獲通報，免去傳統報案繁瑣程序，迅速趕往現場；由於被害男子為聾人無法言語，員警以極大耐心與同理心，在銀行櫃檯前直接撕下紙張，與男子「靠著手寫，展開一場無聲的筆談問答」。

清水警方指出，能夠成功攔阻百萬鉅款，「報案 QR Code」功不可沒。警員在取得男子同意並查看其手機對話紀錄後，在紙上明確寫下字句告知這正是典型的「假交友、假援交」詐騙手法。男子這才恍然大悟，驚覺自己深陷粉紅陷阱，當場決定停止匯款。

清水分局強調，此機制是專為金融機構行員與超商店員設計的「一鍵報案」系統，第一線人員只要發現可疑車手或遭詐民眾，掃描專屬 QR Code 即可自動生成簡訊傳送至警局，能為警方爭取最關鍵的黃金攔阻時間，呼籲民眾如接獲可疑電話或不明訊息，請務必提高警覺，切勿聽信指示操作ATM、臨櫃匯款或提領現金面交。如有任何疑問，請立即撥打警政署「165」反詐騙專線或「110」報案專線查證。

清水分局成功阻詐。圖／報系資料照
清水分局成功阻詐。圖／報系資料照

台中 詐騙集團

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