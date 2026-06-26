台韓跨國名畫投資詐騙！苗警逮韓籍金姓主嫌 查扣價值逾千萬畫作

藝術品變吸金工具！苗栗縣警局刑事大隊、外事科及移民署台北市專勤隊，聯手偵破一起跨境詐欺案件，查獲韓籍嫌疑人金姓男子，與在韓4名家族成員涉嫌以投資藝術品為名，詐騙在台、韓兩國的韓籍被害人（5人）高額金錢及多件藝術品，並將相關畫作運至台灣低價拋售牟利。

據了解，苗栗縣警察局外事科今年4月初接獲韓籍人士跨海報案求助，聲稱韓籍金姓男子以投資高價藝術品、代為銷售並可獲取高額報酬等話術誘騙，致其陷於錯誤，於2020年起陸續交付金錢及一百多件高價畫作藝術品，價值新台幣8千餘萬元。

之後，發現金男未依約履行返還義務，且疑似將部分藝術品轉移、展示或出售至全球各國，始驚覺受騙遂跨海來台請求協助。

全案經報請台北地方檢察署檢察官指揮偵辦，近日發動收網行動，專案小組人員前往金嫌現住地執行搜索，現場查扣84件畫作、文件資料及手機、電腦等相關證物，並將他拘提到案，成功阻斷該跨國詐騙鏈持續擴散。

警方調查，金嫌早在近10年前以相同手法在韓國實施詐騙，為躲避韓國檢警發布通緝，早一步潛逃台灣藏匿，員警拘提到案時，金嫌已在台逾期居留近10年之久，且在台亦因詐欺案件遭檢方通緝7年。金嫌平時多出入北市多處知名咖啡廳，更營造自己是國際知名美術鑑賞家的形象取信大眾，甚至還在台北舉辦多次畫展，藉此接觸具投資意願的對象，物色潛在被害人。

苗栗縣警察局表示，全案訊後已將依詐欺等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，將持續釐清其詐騙手法、資金流向、藝術品流轉情形，並擴大追查相關犯罪網絡；呼籲民眾在公共場所勿輕信來源不明的投資邀約，以免踏入詐騙陷阱。

檢警偵辦這起跨國名畫投資詐騙案，在金嫌住處查扣84件畫作並將他拘提到案。圖／警方提供