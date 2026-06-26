快訊

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

豪雨炸新竹馬路成激流！光復中學前沖倒騎士 驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台韓跨國名畫投資詐騙！苗警逮韓籍金姓主嫌 查扣價值逾千萬畫作

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

藝術品變吸金工具！苗栗縣警局刑事大隊、外事科及移民署台北市專勤隊，聯手偵破一起跨境詐欺案件，查獲韓籍嫌疑人金姓男子，與在韓4名家族成員涉嫌以投資藝術品為名，詐騙在台、韓兩國的韓籍被害人（5人）高額金錢及多件藝術品，並將相關畫作運至台灣低價拋售牟利。

據了解，苗栗縣警察局外事科今年4月初接獲韓籍人士跨海報案求助，聲稱韓籍金姓男子以投資高價藝術品、代為銷售並可獲取高額報酬等話術誘騙，致其陷於錯誤，於2020年起陸續交付金錢及一百多件高價畫作藝術品，價值新台幣8千餘萬元。

之後，發現金男未依約履行返還義務，且疑似將部分藝術品轉移、展示或出售至全球各國，始驚覺受騙遂跨海來台請求協助。

全案經報請台北地方檢察署檢察官指揮偵辦，近日發動收網行動，專案小組人員前往金嫌現住地執行搜索，現場查扣84件畫作、文件資料及手機、電腦等相關證物，並將他拘提到案，成功阻斷該跨國詐騙鏈持續擴散。

警方調查，金嫌早在近10年前以相同手法在韓國實施詐騙，為躲避韓國檢警發布通緝，早一步潛逃台灣藏匿，員警拘提到案時，金嫌已在台逾期居留近10年之久，且在台亦因詐欺案件遭檢方通緝7年。金嫌平時多出入北市多處知名咖啡廳，更營造自己是國際知名美術鑑賞家的形象取信大眾，甚至還在台北舉辦多次畫展，藉此接觸具投資意願的對象，物色潛在被害人。

苗栗縣警察局表示，全案訊後已將依詐欺等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，將持續釐清其詐騙手法、資金流向、藝術品流轉情形，並擴大追查相關犯罪網絡；呼籲民眾在公共場所勿輕信來源不明的投資邀約，以免踏入詐騙陷阱。

檢警偵辦這起跨國名畫投資詐騙案，在金嫌住處查扣84件畫作並將他拘提到案。圖／警方提供
檢警偵辦這起跨國名畫投資詐騙案，在金嫌住處查扣84件畫作並將他拘提到案。圖／警方提供

專案小組人員在金嫌現住地查扣84件畫作、文件資料及手機、電腦等相關證物，並將他拘提到案。圖／警方提供
專案小組人員在金嫌現住地查扣84件畫作、文件資料及手機、電腦等相關證物，並將他拘提到案。圖／警方提供

詐騙 詐欺 韓國

延伸閱讀

影／保護費談不攏？金門角頭砸3酒店1餐廳 檢警強力掃蕩

卓揆：跨機關攜手合作區域聯防 提升打詐成效

打詐見效 刑事局：仍有虛擬金流、AI詐騙挑戰

網銀轉帳要用點數卡開通？龍潭男3萬血汗錢險遭詐

相關新聞

台中聽障男中粉紅計險匯百萬 警靠「這條碼」與筆談阻詐

44歲聽障男子日前在網路落入「兼職援交」的粉紅陷阱，欲臨櫃匯款新台幣100萬元保證金時，幸銀行行員機警，當機立斷掃描台中市警方推動的「阻詐零時差QR Code」，一鍵發送簡訊報案；沙鹿所員警火速趕抵，在櫃檯前與男子展開長達半小時的「手寫筆談問答」，終於點醒夢中人，成功在最後關頭保住百萬血汗錢。

台韓跨國名畫投資詐騙！苗警逮韓籍金姓主嫌 查扣價值逾千萬畫作

藝術品變吸金工具！苗栗縣警局刑事大隊、外事科及移民署台北市專勤隊，聯手偵破一起跨境詐欺案件，查獲韓籍嫌疑人金姓男子，與在韓4名家族成員涉嫌以投資藝術品為名，詐騙在台、韓兩國的韓籍被害人（5人）高額金錢及多件藝術品，並將相關畫作運至台灣低價拋售牟利。

調查局破洗錢255億 會計師、銀行人士涉詐情形加深

調查局近期動員全省十七個外勤處站，執行同步打詐專案，將人頭公司、虛擬資產、假投資、博弈詐欺與洗錢，以及會計師、銀行專業人員參與詐團列為查緝重點，破獲機房、水房共十八座，查獲犯罪金額達卅二億餘元，洗錢二五五億餘元，查扣名車、精品包、名錶及銀行、虛擬資產帳戶逾一點六億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。