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調查局破洗錢255億 會計師、銀行人士涉詐情形加深

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／台北報導

<a href='/search/tagging/2/調查局' rel='調查局' data-rel='/2/124259' class='tag'><strong>調查局</strong></a>配合高檢署全國強化電信詐欺查緝行動專案，日前執行第一波打詐同步專案。圖／聯合報系資料照片
調查局配合高檢署全國強化電信詐欺查緝行動專案，日前執行第一波打詐同步專案。圖／聯合報系資料照片

調查局近期動員全省十七個外勤處站，執行同步打詐專案，將人頭公司、虛擬資產、假投資、博弈詐欺與洗錢，以及會計師、銀行專業人員參與詐團列為查緝重點，破獲機房、水房共十八座，查獲犯罪金額達卅二億餘元，洗錢二五五億餘元，查扣名車、精品包、名錶及銀行、虛擬資產帳戶逾一點六億元。

詐團近來趨於專業化分工，洗錢水房除協助收款，還幫助線上博弈漂白不法所得，且多由黑幫主導控制，甚至有會計師、記帳士及銀行經理等專業人員參與，透過設立人頭公司將不法所得漂白成合法收入，再以外匯等方式匯款至境外銀行帳戶，藉此製造斷點、轉移及隱匿不法所得。

調查局在專案期間，破獲由知名外省黑幫主導的跨境洗錢水房案，該集團利用臉書、ＩＧ及Threads等社群平台，散布不實博弈娛樂城、保證獲利投資、高薪求職及假買賣等投放廣告當誘餌，詐騙民眾入金，再透過銀行匯款、第三方支付及現金等方式收受巨額款項。

調查局指出，此黑幫手法專業，另委託會計師及記帳士虛設數十家人頭公司，將不法所得依序匯入第一層及第二層收款公司帳戶，串聯境外公司製作不實進口報單，向銀行虛報不實結匯，將不法所得匯至境外銀行帳戶，洗錢高達八十四億餘元。

據了解，調查局已針對此黑幫集團進行多次搜索，不少中高層的大哥級人物被檢方羈押，全案尚在追查首腦與境外金流，已鎖定專業領域高管「內鬼」調查。

洗錢 詐團 調查局

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