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出租兩提款卡當詐團人頭戶獲酬60萬元 願賠償被害人換輕判

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

南投縣林姓男子把兩家銀行提款卡出租給詐欺集團，折算獲60萬元報酬；詐團假冒買家，詐騙5名網路賣家合計26萬多元，又盜用LINE帳號詐騙12萬元。6名被害人向林男提起損害賠償，彰化地方法院依已與5人達成調解，判處林男有期徒刑4月，罰金2萬元。

判決書指出，林男去年4月間在臉書瀏覽租借金融卡廣告，與「賴先生」談定出租台灣銀行、台新國際商銀各一張提款卡租用15天，每張租金30萬元，外加1萬5千元生活費，折算60萬元報酬，把兩張提款卡提供給「娛樂城代幣儲值」使用。

林男根據「賴先生」指示把兩張提款卡放在香菸盒，置入他停放在住家樓下的機車置物箱，由「賴先生」指定不詳詐團員取走，林男再以LINE把提款卡密碼告知「賴生先」，詐團假冒買家，洽詢網路賣家佯稱要買球鞋、劇場門票、音樂專輯等物品，騙稱需以匯款、網銀轉帳、進行ATM解除保密協議等方式操作才能認證或交易，賣家遭騙1萬1006元至10萬3075元，另有一名被害者收到閨蜜LINE訊息聲稱急需借款，遭騙12萬元。

被害人察覺被詐，報警處理，警方循線逮捕林男。林男在警詢和偵查時均稱知悉帳戶資料是具有專屬性，不可交予陌生第三人去從事自己無法掌握事情。林男與5名被害人達成協調，自今年5月起每月各給付3千元，直接匯入被害人指定帳戶，到清償完畢。

彰化地院審酌，林男提供金融提款卡和帳戶給詐團使用，所為實有不該，惟念及無前科、素行非差，且與5名被害人達成調解，犯後態度良好，兼衡犯罪動機、自述智識程度、從事貨運業、家庭生活及每月收入6萬5千元及被害人意見等一切情狀依洗錢未達新台幣1億元罪，判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，緩刑2年。可上訴。

南投縣林姓男子出租兩張提款卡給詐欺集團獲60萬元報酬，落網後與5名被害人達成協調，將賠償21萬多元，彰化地方法院判處林男有期徒刑4月，罰金2萬元。記者簡慧珍／攝影
南投縣林姓男子出租兩張提款卡給詐欺集團獲60萬元報酬，落網後與5名被害人達成協調，將賠償21萬多元，彰化地方法院判處林男有期徒刑4月，罰金2萬元。記者簡慧珍／攝影

詐團 被害人 LINE

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