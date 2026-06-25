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打詐見效 刑事局：仍有虛擬金流、AI詐騙挑戰

中央社／ 台北25日電

詐欺頻傳且手法不斷更新，刑事局表示，政府推出打詐綱領2.0和打詐四法已有成效，但當前詐欺犯罪已朝「高度模組化、仿真化及跨境化」發展，對警方防制作為形成更大挑戰。

根據165打詐儀錶板最新資料，今年5月的詐欺案件受理數，相較剛設立的2024年8月減少40%，財損數也減少約61%。

另外，今年3月全國平均每日受理詐騙案件460件、平均每日財損約新台幣1億5996萬元；較去年同期每日537件、財損2億2874萬餘元，也分別下降約14%及30%。

刑事局前詐欺犯罪防制中心督察、現任偵查第二大隊大隊長賴耀宗告訴中央社記者，由165打詐儀錶板統計資料可見，政府推出打詐綱領2.0和打詐四法配套實施，透過「前端識詐、中端阻詐、後端查緝」策略，已顯見成效。

賴耀宗說，國內詐欺犯罪型態已有轉型趨勢，觀察今年1至3月詐欺案受理數以「網路購物詐騙（占33.9%）」居冠，顯示詐欺集團常結合網路購物、社群互動及物流配送等日常生活場景，透過低價促銷、假買家留言或私訊交易等方式，讓被害人逐步落入陷阱。

賴耀宗表示，「網路購物詐騙結合釣魚連結」的複合型詐欺手法近期快速增加，已成現今案件受理數最高的類型，關鍵在於詐團不再直接要求匯款，而是透過精心設計過的交易流程，高度擬真情境讓被害人信以為真。

當前詐欺犯罪已朝「高度模組化、仿真化及跨境化」發展，賴耀宗說，詐團不僅分工細緻、流程標準化，且資金流動快速，對警方防制作為形成更大挑戰。

賴耀宗表示，現況執法實務瓶頸，首先包括「跨境詐欺」，因詐欺機房多設於境外，詐團利用不同國家法制差異及電信、網路監管漏洞規避查緝，且跨國司法互助程序繁複，導致蒐證、追查困難。

其次，則為「虛擬資產金流」，詐團多透過人頭帳戶收款，再轉入國內交易平台，經多層轉帳後轉換為虛擬資產，再透過混幣工具或冷錢包隱匿交易紀錄，使得資金流向難以追蹤，大幅增加偵查難度。

最後，「利用外籍人士進行詐欺犯罪」，詐團常誘使外籍人士參與詐欺，包括擔任車手、提供電信門號或出借金融帳戶等，藉此製造多層斷點，增加查緝困難，另還衍生社會治理問題。

賴耀宗表示，警政署已積極強化國際合作機制，於14國派駐16名警察聯絡官，建立穩定的情資交換網絡；同時也和虛擬資產業者建立聯防機制，建置虛擬資產黑名單、強化異常帳戶通報機制、建立灰名單監控系統，並推動涉詐資金返還機制。

最後，整合跨部門資料，強化電信門號申辦的身分驗證與風險辨識，並督導金融機構加強外籍人士帳戶風險控管，和加強外籍移工及新住民法治教育與防詐意識。

賴耀宗說，警政署持續透過專案查緝及跨機關協作，打擊詐欺犯罪已展現具體成效，今年3月16至31日推動「追緝網購詐財專案」，全國共查獲相關案件880件、拘捕957嫌，並由地方檢察署聲請羈押215人、經法院裁定羈押176人，查扣不法利得達2017萬餘元。

另外，同步查獲緝狐對象13人及詐欺通緝犯1230人，顯示專案性打擊策略具一定成效。

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