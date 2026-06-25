快訊

黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔、偷拍政敵案出庭

下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

整理包／雨彈狂炸全台！高雄10行政區、屏東縣26日停班停課

調查局執行打詐專案 查獲洗錢金額逾255億元

中央社／ 台北25日電

調查局今天表示，配合高檢署「全國強化電信詐欺查緝行動」專案，於日前執行第1波打詐同步專案，查獲詐欺犯罪金額達32億餘元，洗錢金額達255億餘元，並查扣不法所得1.6億餘元。

法務部調查局發布新聞稿表示，配合台灣高等檢察署強力查緝高風險電信詐欺犯罪，於4月13日至5月4日執行第1波打詐同步專案，將利用人頭公司、虛擬資產詐欺、假投資及假網拍詐欺、專業技術人員參與詐欺、機房設備型詐欺、博弈詐欺、洗錢，及相關共犯列為本波查緝重點，並加強查緝及積極溯源。

調查局表示，本專案合計動員17個外勤處站，數百名調查官，並繫屬台北等10個地檢署指揮，共執行49案，搜索92處，約談245人，羈押35人，破獲機房9座、水房9座，查獲詐欺犯罪金額新台幣32億2548萬餘元，洗錢金額255億4844萬餘元，另查扣車輛3輛、名牌包10個、勞力士名錶，以及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得1億6203萬餘元。

根據新聞稿，詐騙集團近年來趨於專業化分工，且洗錢水房除協助收取詐欺犯罪款項，更幫助線上博弈漂白不法所得，此類犯罪由黑道幫派主導控制已是趨勢及常態，甚至有會計師、記帳士及銀行經理等專業人員參與，透過設立人頭公司帳戶開立虛假銷貨憑證，將不法所得漂白成合法收入，再以外匯等方式匯款至境外銀行帳戶，藉此製造金流斷點、轉移及隱匿不法所得。

新聞稿指出，專案期間調查局主動發掘、並循線破獲黑道幫派集團涉嫌跨境洗錢水房案，以及高階金融專業人員與洗錢集團勾結的重大弊案。

調查局表示，將持續秉持「斬詐除騙、全力斷金」的決心，緊盯「人頭帳戶」、「空殼公司」及「不法金融通道」等高風險詐欺博弈洗錢特徵，並主動出擊，從源頭徹底瓦解詐團根源，讓犯罪集團無所遁形。

調查局 洗錢 詐欺

延伸閱讀

強化查緝電信詐欺 調查局掃蕩幫派博弈詐欺及銀行主管洗錢

懲詐團隊強力查緝詐欺案 高檢署：近期查扣11.8億元

「淨流專案」打詐逮579人 查扣1.1億

全國打擊詐欺「淨流專案」抓579人 卓榮泰：國人提高識詐源頭管理

相關新聞

台大名醫收到可疑郵件 靠1處破綻識破釣魚詐騙

台灣詐騙屢見不鮮，常見的有電話詐騙、簡訊詐騙、郵件詐騙等，台大醫院婦產科醫師施景中透露自己收到一封警告信，告知郵件遭不明人士登入，還附上連結要求盡快處理身分認證，就在準備點進去前，他發現1處異樣，才驚覺自己收到詐騙釣魚信件。

強化查緝電信詐欺　調查局掃蕩幫派博弈詐欺及銀行主管洗錢

調查局配合高檢署全國強化電信詐欺查緝行動專案，日前執行第一波打詐同步專案，動員17個外勤處站，執行49件利用人頭公司、虛擬資產、假投資、假網拍博弈詐欺與洗錢，以及專業人員參與詐欺、機房設備型詐欺等案件，查獲犯罪金額達32億餘元，洗錢255億餘元，並查扣名車、精品包、名錶及銀行、虛擬資產帳戶不法所得逾1.6億元。

警民攜手防詐防竊 土城警培訓民防、義警幹部守護社區安全

為提升民防、義警幹部犯罪預防能力，土城分局近日舉辦「民防、義警幹部反詐騙、防竊訓練」，透過貼近生活的案例分享，協助協勤民力掌握最新詐騙手法及防竊重點，期盼將識詐、防竊觀念帶回社區，擴大犯罪預防成效。

台中牧師1家4口驚爆假清苦斂財逾千萬！還「洗腦孩子當工蟻」 民政局說話了

台中驚爆宗教斂財疑雲，陳姓牧師一家四口都在同一教會任職，遭前教友控訴，對外營造生活清苦，涉嫌斂財逾千萬元，甚至洗腦未成年人「工蟻理論」，要求供養，更涉及性騷擾與逃漏稅，引發社會譁然。對此，台中市民政局強調，宗教自由不容成為不法行為擋箭牌，將積極提供法律扶助。

「妳要被拍嫌犯照？」62歲婦接假冒165刑警視訊來電 稱不配合就逮人

62歲葉姓婦人昨天一早接獲LINE帳號顯示為「165報案中心」的不明來電，對方傳送偽造司法文書與落網嫌犯照片，並由假冒刑警的男子與葉婦視訊對話，聲稱葉婦若不配合交付現金監管，將凍結帳戶並將她逮捕；葉婦驚慌失措走進郵局要領款15萬元，警方及時趕到攔阻。

男驚喜網銀帳戶1億元餘額 想買3萬點數卡開通...還好先做這件事

桃園市龍潭區一名62歲鄭姓男子日前前往銀行櫃檯詢問轉帳相關問題，表示網路銀行轉帳功能竟需使用點數卡開通，行員察覺有異，且男子出示的網路銀行APP疑似為假冒程式，立即通報警方到場協助，成功攔阻詐騙，保住民眾3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。