調查局執行打詐專案 查獲洗錢金額逾255億元

調查局今天表示，配合高檢署「全國強化電信詐欺查緝行動」專案，於日前執行第1波打詐同步專案，查獲詐欺犯罪金額達32億餘元，洗錢金額達255億餘元，並查扣不法所得1.6億餘元。

法務部調查局發布新聞稿表示，配合台灣高等檢察署強力查緝高風險電信詐欺犯罪，於4月13日至5月4日執行第1波打詐同步專案，將利用人頭公司、虛擬資產詐欺、假投資及假網拍詐欺、專業技術人員參與詐欺、機房設備型詐欺、博弈詐欺、洗錢，及相關共犯列為本波查緝重點，並加強查緝及積極溯源。

調查局表示，本專案合計動員17個外勤處站，數百名調查官，並繫屬台北等10個地檢署指揮，共執行49案，搜索92處，約談245人，羈押35人，破獲機房9座、水房9座，查獲詐欺犯罪金額新台幣32億2548萬餘元，洗錢金額255億4844萬餘元，另查扣車輛3輛、名牌包10個、勞力士名錶，以及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得1億6203萬餘元。

根據新聞稿，詐騙集團近年來趨於專業化分工，且洗錢水房除協助收取詐欺犯罪款項，更幫助線上博弈漂白不法所得，此類犯罪由黑道幫派主導控制已是趨勢及常態，甚至有會計師、記帳士及銀行經理等專業人員參與，透過設立人頭公司帳戶開立虛假銷貨憑證，將不法所得漂白成合法收入，再以外匯等方式匯款至境外銀行帳戶，藉此製造金流斷點、轉移及隱匿不法所得。

新聞稿指出，專案期間調查局主動發掘、並循線破獲黑道幫派集團涉嫌跨境洗錢水房案，以及高階金融專業人員與洗錢集團勾結的重大弊案。

調查局表示，將持續秉持「斬詐除騙、全力斷金」的決心，緊盯「人頭帳戶」、「空殼公司」及「不法金融通道」等高風險詐欺博弈洗錢特徵，並主動出擊，從源頭徹底瓦解詐團根源，讓犯罪集團無所遁形。