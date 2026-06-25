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台大名醫收到可疑郵件 靠1處破綻識破釣魚詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/台大' rel='台大' data-rel='/2/103331' class='tag'><strong>台大</strong></a>醫院醫師<a href='/search/tagging/2/施景中' rel='施景中' data-rel='/2/118897' class='tag'><strong>施景中</strong></a>收到釣魚<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>信件，所幸及時發現<a href='/search/tagging/2/台大醫院' rel='台大醫院' data-rel='/2/104913' class='tag'><strong>台大醫院</strong></a>外觀圖片有異，才沒有點進去連結。 示意圖／ingimage
台大醫院醫師施景中收到釣魚詐騙信件，所幸及時發現台大醫院外觀圖片有異，才沒有點進去連結。 示意圖／ingimage

台灣詐騙屢見不鮮，常見的有電話詐騙、簡訊詐騙、郵件詐騙等，台大醫院婦產科醫師施景中透露自己收到一封警告信，告知郵件遭不明人士登入，還附上連結要求盡快處理身分認證，就在準備點進去前，他發現1處異樣，才驚覺自己收到詐騙釣魚信件。

施景中在臉書表示，今天（25日）一早打開手機就收到院內寄的「警告信」，告知他的郵件有被人從外部登入，並要求立即處理，重新進行身分認證，底下還附了一個連結。他說因為醫院信箱會擋掉大部分的釣魚郵件，當下不疑有他，再加上手機螢幕太小，沒有仔細看清楚，險些要點連結進去，這時才發現圖片似乎怪怪的。

施景中說仔細看圖片發現根本不是台大醫院的外觀，質疑可能是用AI合成的，再檢查郵件信箱才發現是Gmail發出來的，讓他驚覺果然是詐騙釣魚信件。

貼文引起網友熱議，「看到資訊室用『外部信箱』寄信來就有鬼」、「所有連結都不要亂點，很容易中招」、「這世代不能點連結」、「直接封鎖寄件者」、「這個AI根本不懂台大醫院，畫得那麼沒有美感，連辰野式建築特色都沒畫出來」、「收到信要先確認寄信的信箱來源哦，資訊室的通知信，一定是院內信箱」。

還有人猜測可能是資安測試，「會不會是資安測試？我們公司就常這樣測試我們」、「也有可能是資安測試」、「我們公司也有資安測試，一樣不能點閱，點閱後就要寫報告說明你為什麼這麼傻這樣」、「也是有可能是資訊室發出來測試同仁的資安觀念，我們公司三不五時會測試，按了就要去上課囉」。

台大 施景中 台大醫院 Gmail 詐騙

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