強化查緝電信詐欺　調查局掃蕩幫派博弈詐欺及銀行主管洗錢

調查局配合高檢署全國強化電信詐欺查緝行動專案，日前執行第一波打詐同步專案，動員17個外勤處站，執行49件利用人頭公司、虛擬資產、假投資、假網拍博弈詐欺與洗錢，以及專業人員參與詐欺、機房設備型詐欺等案件，查獲犯罪金額達32億餘元，洗錢255億餘元，並查扣名車、精品包、名錶及銀行、虛擬資產帳戶不法所得逾1.6億元。

調查局指出，詐團近來趨於專業化分工，洗錢水房除協助收款，還幫助線上博弈漂白不法所得，其中多由黑幫主導、控制，甚至有會計師、記帳士及銀行經理等專業人員參與，透過設立人頭公司帳戶開立虛假銷貨憑證，將不法所得漂白成合法收入，再以外匯等方式匯款至境外銀行帳戶，藉此製造金流斷點、轉移及隱匿不法所得。

其中一起黑幫跨境洗錢水房案，該不法集團利用Facebook、Instagram及Threads等社群平台廣泛散布不實的博弈娛樂城、保證獲利投資、高薪求職及假買賣等廣告投放誘餌，詐騙民眾入金並透過銀行匯款、第三方支付及現金等方式收受巨額款項，另委託會計師及記帳士虛設數十家人頭公司，將不法所得依序匯入第一層及第二層收款公司帳戶，串聯境外公司製作不實進口報單，向銀行虛報不實結匯，將不法所得匯至境外銀行帳戶，洗錢高達84億餘元。

此外，調查局也查出，高階金融專業人員已與洗錢集團掛勾，萬里開發負責人洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多名高階主管與分行經理，利用12家登記地址高度重疊，也無實際營運的人頭公司行號，資本額均未超過20萬元，虛設人頭公司替詐騙及博弈集團洗錢逾36億元。

調查局指出，詐團犯罪手法已高度進化，不僅深度結合黑幫組織、專業人士、人頭公司，建構複雜的黑色產業鏈，更將黑手伸入金融體系，利誘不法銀行高階主管護航，藉自動化交易額度動輒轉移數十億元不法所得，嚴重侵蝕金融體系的誠信與安全，未來調查局將持續緊盯人頭帳戶、空殼公司及不法金融通道，斬斷高風險詐欺博弈洗錢路徑，從源頭瓦解詐團根源。