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警民攜手防詐防竊 土城警培訓民防、義警幹部守護社區安全
為提升民防、義警幹部犯罪預防能力，土城分局近日舉辦「民防、義警幹部反詐騙、防竊訓練」，透過貼近生活的案例分享，協助協勤民力掌握最新詐騙手法及防竊重點，期盼將識詐、防竊觀念帶回社區，擴大犯罪預防成效。
土城分局表示，課程以假投資、假網拍、假交友、假檢警及解除分期付款等常見詐騙手法為宣導重點，提醒民眾面對可疑訊息時，務必牢記「不輕信、不點擊、不轉帳、多查證」原則，若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免財物損失。
除反詐騙外，警方也針對住宅竊盜、車內財物遭竊，以及機車、自行車失竊等案件進行防竊宣導，提醒民眾養成隨手上鎖、貴重物品不外露及將車輛停放於明亮處等習慣，降低遭竊風險。
土城分局指出，民防及義警幹部平時深入社區、熟悉地方環境，更容易發現可疑人車及異常狀況，能即時協助警方通報。希望透過此次訓練，讓防詐、防竊觀念從家庭、鄰里向外擴散，發揮「一傳十、十傳百」效果，共同打造更安全、安心的社區環境。
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