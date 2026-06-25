台中牧師1家4口驚爆假清苦斂財逾千萬！還「洗腦孩子當工蟻」 民政局說話了

台中驚爆宗教斂財疑雲，陳姓牧師一家四口都在同一教會任職，遭前教友控訴，對外營造生活清苦，涉嫌斂財逾千萬元，甚至洗腦未成年人「工蟻理論」，要求供養，更涉及性騷擾與逃漏稅，引發社會譁然。對此，台中市民政局強調，宗教自由不容成為不法行為擋箭牌，將積極提供法律扶助。

被指控的教會聲明表示，已啟動調查，令陳男夫婦離職、離開教會，一雙兒女暫停職務與權限，並依法究責、絕不寬貸；陳男及女兒則聲明道歉，並表示願悔過負責。

時代力量黨主席王婉諭今強調，「宗教自由，不是斂財、性騷、控制未成年人的免死金牌。」時代力量台中黨部執行長、大里霧峰市議員參選人鄒明諺今點名市長盧秀燕，提出依法釐清教會財務狀況及徹查逃漏稅、主動提供受害者行政與法律協助，以及重新檢視現任教會董事會的適格性等三點要求。

前教友控訴，陳男恐嚇想離開教會者會遭逢厄運，在教內意見不同則遭群起攻之，以及涉嫌「指導夫妻生活」為名，涉及性騷擾。

王婉諭指出，陳男一家對外宣稱「早餐只吃紅蘿蔔配小黃瓜」等，實際去年一家四口在教會年薪合計487萬元；前教友控訴，教會開設「養育課程」每人收費約萬元，牧師女兒在教內販售襪子、明信片、咖啡等都無法取得發票；教友被鼓吹奉獻收入1/10、建堂奉獻、基金奉獻等，累積金額逾千萬元。

鄒明諺質疑，對於受害者要求退還奉獻款項，該教會竟以「依市府監督要點不能退」為由，要受害者自行提告，要求民政局公開回應。

民政局澄清，市府監督要點旨在維護宗教財團法人財務健全與運作透明，並無不得退款規定，呼籲勿斷章取義、誤導大眾。民政局將持續依民法監督該法人運作情形，倘有違法也將依法採取必要處置作為。