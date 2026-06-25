「妳要被拍嫌犯照？」62歲婦接假冒165刑警視訊來電 稱不配合就逮人

62歲葉姓婦人昨天一早接獲LINE帳號顯示為「165報案中心」的不明來電，對方傳送偽造司法文書與落網嫌犯照片，並由假冒刑警的男子與葉婦視訊對話，聲稱葉婦若不配合交付現金監管，將凍結帳戶並將她逮捕；葉婦驚慌失措走進郵局要領款15萬元，警方及時趕到攔阻。

葉婦昨天接起電話，對方便以嚴肅口吻指控葉婦名下帳戶涉及一起嚴重的「境外販毒洗錢案」，要求她必須立刻將帳戶內的部分款項取出，交由官方指定的「監管帳戶」配合調查，否則其名下所有財產將在下午遭到強制「凍結管收」。

對方為了取信葉婦，LINE帳號名稱顯示就是「165報案中心」，背景使用警察局外觀，更傳送偽造的偵查員服務證，以及案件落網主嫌的嫌犯照；一名男子開啟視訊通話指出，若不配合，也要將葉婦拘提到案，聲稱「妳要被拍嫌犯照嗎」？並傳送傳送偽造的「法院行政凍結管收執行命令」。

葉婦被對方一連串手法嚇到信以為真，昨天下午3時許，神色慌張地奔跑進中西區民族路郵局，準備臨櫃提領15萬元現金；葉婦填寫提單時神情焦慮，郵局專員察覺異狀，關懷詢問，見葉女言詞閃爍，研判她疑似遭遇詐騙，啟動警銀聯防機制，通報海安派出所。

巡佐黃柏堯、警員林煒峻獲報後趕往現場，經耐心與葉婦安撫詢問，葉婦將手機交給員警檢視，指出她涉及刑案，若不提領現金交付監管，自己也要被逮捕；黃柏堯看完手機，斬釘截鐵斷言「這百分之百是詐騙」，請葉婦擔心，她根本沒有涉案。

員警說明，司法機關與警察單位絕對不會透過電話或通訊軟體傳送法院公文，更不會要求民眾提領現金進行監管，並舉許多實際案例，告知詐騙集團的話術與手法；葉婦才大夢初醒，意識到自己是落入假警檢的詐騙招數，放心打消取款念頭，並讓員警協助直接封鎖詐騙帳號。

分局長施衣峯提醒，假檢警是欺騙中高齡長輩的經典不法手段，詐騙集團常利用老人家懼怕官司、心思單純的弱點，大玩心理戰與威嚇策略；提醒凡是接獲來電提及涉嫌洗錢、凍結帳戶、監管資金或於通訊軟體傳送公文、製作線上筆錄者，皆是詐騙集團的標準套路。

葉姓婦人昨天一早接獲LINE帳號顯示為「165報案中心」的不明來電，擔心自己若不配合交付15萬元現金監管，將被逮捕並凍結帳戶。記者袁志豪／翻攝

葉姓婦人昨天一早接獲LINE帳號顯示為「165報案中心」的不明來電，擔心自己若不配合交付15萬元現金監管，將被逮捕並凍結帳戶。記者袁志豪／翻攝