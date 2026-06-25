男驚喜網銀帳戶1億元餘額 想買3萬點數卡開通...還好先做這件事

桃園市龍潭區一名62歲鄭姓男子日前前往銀行櫃檯詢問轉帳相關問題，表示網路銀行轉帳功能竟需使用點數卡開通，行員察覺有異，且男子出示的網路銀行APP疑似為假冒程式，立即通報警方到場協助，成功攔阻詐騙，保住民眾3萬元。

龍潭派出所警員程思翰、沈庭禾日前執行巡邏勤務時，接獲轄內金融機構通報，指稱有民眾疑似遭遇詐騙，警方隨即趕赴現場。

經了解，鄭男透過LINE結識一名自稱銀行經理的男子，對方先以投資交流為由與其建立關係，待取得信任後，聲稱可給資金供鄭男操作股票，並強調有專人「遠端指導、保證獲利」。

鄭男不疑有他，依指示註冊對方提供的網路銀行APP，登入後畫面顯示帳戶餘額竟高達1億餘元，鄭男驚嚇之餘，當場欲將其中100萬元轉帳至自己帳戶，對方卻以「需先購買3萬元點數卡取得驗證碼」為由，要求其配合操作，始能開通轉帳功能。鄭男對此產生疑慮，遂前往銀行詢問，幸經行員機警察覺並通報警方。

警方檢視相關對話紀錄與APP內容後，即告知為典型「假交友結合投資」詐騙手法，並向鄭男詳細說明詐騙流程與話術。鄭男這才恍然大悟，驚覺差點受騙。

龍潭警分局長施宇峰表示，詐騙集團常以「高額獲利」、「穩賺不賠」等話術吸引民眾上鉤，並透過假冒APP或不明連結營造資產假象，進一步誘導購買點數卡或匯款。提醒民眾，凡遇要求先付款才能提領資金，或來源不明的投資平台，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或向警方查證，以避免落入詐騙陷阱。