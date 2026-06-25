前主播涉藉朱銘贗品詐財 始終否認犯行審理結果出爐

前電視台主播楊中化與其好友、資深媒體人陳力瑜遭控藉雕塑大師朱銘作品的仿造品詐財，繼陳涉案部分經台北地院判刑5月，楊涉案部分士林地院近日審結，依共同行使偽造私文書罪判處徒刑4月，可易科罰金。

判決指出，楊將朱銘作品「十字手」、「側踢」、2件「單鞭下勢」的4件木雕仿造品，賣給友人陳力瑜，另透過不詳方式替陳偽造原作保證書，陳請不知情李姓畫商擔任中間人，找到程姓收藏家購買4件木雕。

陳等人2018年1月間先在台北市南港區某攝影棚約看作品，陳稱作品皆出自朱銘兒子所開藝廊，並自稱與朱銘兒子、媳婦很熟，可請朱銘兒子出面證實作品真偽，程信以為真，當即交付3萬元訂金，議定以160萬元購買木雕作品。

程陸續付款並取得4件作品及原作保證書，卻發現保證書上無負責人、鑑定中心等相關人員簽名， 要求陳提供相關證明，陳向楊求助，楊即以不詳方式偽造印有藝廊員工印文的證明函，陳以4張偽造證明函向程額外收取4萬元，待程付清尾款時，陳共從中賺取30萬元，而程直到事後向財團法人朱銘文教基金會申請原作保證書，才知道所購作品是贗品。

士林地院法官審理後認為，楊涉犯刑法「行使偽造私文書」、「詐欺取財」等罪，始終否認犯行，未與程和解或賠償，審酌其犯罪動機、手法、造成的損害，考量其智識程度、經濟狀況等，審結依共同行使偽造私文書罪判處徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日。