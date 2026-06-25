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影／Uber Eats爆假加盟真詐騙 調查局資安站逮2主謀送辦
調查局資安站掌握情資，指男子林漢嘉透過管道取得海外信用卡，利用Uber Eats第三方支付平台代收代付功能，先開設餐飲、茶飲等商行，再註冊近300個買家帳號綁定信用卡下單，並將外送改為自取，偽造2800筆不實交易，藉此詐騙貨款與洗錢1千多萬，辦案人員搜索拘提主謀林漢嘉，並約談另名同夥陳志偉，2人深夜移送台北地檢署，不排除強制處分。
同案約談包括林漢嘉下手陳婉真30萬交保、陳俊德10萬交保、賴郁承、陳思婷各5萬交保，陳志偉等人漏夜偵訊中。
據調查，林漢嘉知悉加盟Uber Eats會贈送400元折扣禮券，因此不斷開設新店，待取得大量400元禮券後，再兌換成現金牟利；另與假店家配合假交易，註冊近3百個買家帳號綁定海外信用卡訂餐，最後將外送改為自取，外送員不用跑單，但Uber Eats卻要付錢給店家，藉此詐騙貨款。
檢調統計，林漢嘉與陳志偉2024年1月至12月間，製作2800多筆虛偽訂單交易，持海外信用卡詐欺、洗錢約1千多萬元。調查局24日兵分7路搜索，拘提約談林漢嘉共11人到案，持續釐清犯案手法及金流。
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