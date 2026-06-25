影／Uber Eats爆假加盟真詐騙 調查局資安站逮2主謀送辦

台中高分院更一審審理康建生技公司命案，昨再判凶手李鴻淵三個死刑，給予被害家屬些許慰藉，但最高法院近年來對死刑案無一不撤銷，「終審實質廢死」立場鮮明，本案也可能落入不斷「撤銷發回」的循環，甚至自為改判，無止盡折磨被害家屬心靈。

2026-06-25 00:01