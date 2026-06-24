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聯卡中心：假網站通報案件逾六成 攜手刑事局跨界防詐簽署MOU加速下架

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）近期觀察通報案件內容涉及「假網站」部分已達到六成以上，運用假網站詐欺犯罪手法已成為主要的犯罪態樣，聯卡中心將「緊急案件通報平台」功能進行提升優化。面對日益猖獗的信用卡釣魚詐騙，聯卡中心24日與刑事警察局簽署反詐合作備忘錄（MOU），成為國內首家信用卡業務機構與刑事局深度合作，雙方將聯手啟動「信用卡假網站加速下架」機制，強化打詐工作，以維民眾權益。

聯卡中心總經理呂蕙容表示，支付領域的詐騙犯罪日益嚴峻，犯罪集團的手法更是因應AI新興技術不斷變革，這次MOU的合作模式應該是與公益性財團法人簽訂的國內首例，針對快速成長的「信用卡假網站」詐騙類型，加強落實「假網站加速下架」階段性重點工作。在最短時間內對假網站進行封鎖與快速下架，從源頭切斷民眾接觸惡意網站的管道。

刑事局副局長蔡燕明表示，近年詐騙集團持續利用金融服務便利性與數位化特性，從傳統人頭帳戶、信用卡盜刷，進一步發展為假網站、假簡訊及各類結合AI技術的新型態詐騙。面對詐騙手法快速變形，刑事局除持續依法偵辦、向上溯源打擊犯罪集團外，更重視與金融產業共同合作，從源頭強化防阻能量。

蔡燕明進一步指出，聯卡中心掌握特約商店端、授權轉接及支付交易等關鍵環節，在信用卡詐欺防制上具有重要角色。此次雙方簽署合作備忘錄，將透過情資共享、預警聯防及假網站加速下架等機制，建立更即時、更有效的金融犯罪防制網絡，攜手守護民眾財產安全。

聯卡中心根據「緊急案件通報平台」分析歷年通報資料指出，目前的詐騙趨勢已從過去的社群廣告、假冒名人，轉向結合AI新興技術，並走向「主題化」與「時事化」的策略，緊扣民眾日常的網路購物、政府機關繳稅、繳費，甚至是影音串流平台（例如：Netflix等）的續訂通知。詐騙集團利用大眾日常習慣，大量發送偽冒的簡訊或電子郵件，誘騙民眾點擊假連結。常見的偽冒主題包括：網路購物與物流通知、政府機關繳稅與繳費、熱門影音串流平台續訂失敗通知，以及財政部電子發票中獎等

由於這些假網站設計仿真、真假難辨，結合繳稅、兌獎旺季或民眾生活習慣，稍有不慎就會外洩信用卡號與驗證碼，造成民眾財物損失。聯卡中心董事長桂先農進一步表示，經主管機關指導，責由聯卡中心擔任詐欺通報窗口，透過電子化即時通報系統優化通報效率，結合全國共37家金融機構聯防， 2024年底「緊急案件通報平台」上線以來，阻詐成功卡數42,757卡、金額累積達14億餘元，已初具成效。

聯卡中心近期觀察通報案件內容涉及「假網站」部分已達到六成以上，運用假網站詐欺犯罪手法已成為主要的犯罪態樣，聯卡中心就此新興犯罪態樣，將「緊急案件通報平台」功能進行提升優化，從被動接收資訊外，精進至即時分析假網站資訊主動下架，聯卡中心接獲金融機構假網站通報後，即轉發刑事局專用路徑合作下架假網站，免於逐間金融機構各自通報之累。未來規劃與刑事局深入合作詐欺涉案資訊資料庫對接，分析信用卡犯罪潛在受害者，來對新興犯罪類型精準打擊受詐源頭，避免財物損失擴大，強化保障消費者權益。

聯卡中心總經理呂蕙容與刑事局副局長蔡燕明。圖／聯卡中心提供
聯卡中心總經理呂蕙容與刑事局副局長蔡燕明。圖／聯卡中心提供

面對日益猖獗的信用卡釣魚詐騙，聯卡中心24日與刑事警察局簽署反詐合作備忘錄（MOU），成為國內首家信用卡業務機構與刑事局深度合作，雙方將聯手啟動「信用卡假網站加速下架」機制，強化打詐工作，以維民眾權益。圖／聯卡中心提供
面對日益猖獗的信用卡釣魚詐騙，聯卡中心24日與刑事警察局簽署反詐合作備忘錄（MOU），成為國內首家信用卡業務機構與刑事局深度合作，雙方將聯手啟動「信用卡假網站加速下架」機制，強化打詐工作，以維民眾權益。圖／聯卡中心提供

聯卡中心 刑事局 信用卡 詐騙集團

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