桃園市長張善政表揚5名金融機構從業人員及5名員警。圖：市府提供

桃園市長張善政今(24)日上午主持市政會議，頒發「桃園市115年5月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀，表揚5名金融機構從業人員及5名員警，成功攔阻詐騙金額達1260萬餘元。張善政表示，打詐工作永無止境，此次受表揚之金融機構從業人員憑藉敏銳判斷，及時察覺異狀並勸阻民眾，同時通報警方迅速到場協助攔阻，充分展現警銀合作的防詐效能。

張善政指出，這些成功攔阻的金額均非小額，對民眾而言，可能等同數月甚至超過一年的薪資收入。圖：市府提供

張善政指出，這些成功攔阻的金額均非小額，對民眾而言，可能等同數月甚至超過一年的薪資收入；對面臨詐騙風險的市民而言，每一次及時攔阻，都是避免家庭財務遭受重大打擊的重要防線。市府期盼透過表揚有功人員，鼓勵更多第一線夥伴共同投入防詐行列，讓桃園成為更安全、安心的城市。

警察局表示，詐騙手法不斷翻新，第一線金融機構從業人員往往是阻詐的關鍵防線。此次受表揚人員於民眾臨櫃辦理匯款或提款時察覺異常，主動關懷詢問並即時通報警方到場協助，透過金融機構與警察同仁密切配合，成功阻止多起重大詐騙案件發生，顯見「警銀合作」守護市民財產安全的成效。

此次受獎阻詐有功人員分別為國泰人壽保險中壢服務中心高級客服專員鄒瑋玲、台灣銀行內壢分行初級專員趙秋美、華南商業銀行桃園分行襄理李至瑩、中華郵政中壢華勛郵局業務專員林慧君、台灣中小企業銀行八德分行行員陳稼芸以及中壢分局警員李宜軒、李良政、偵查佐方研翔、桃園分局警員李政珉、八德分局警員張家祥。

本文章來自《桃園電子報》。原文：5月成功攔阻1260萬！張善政表揚10名防詐有功警銀