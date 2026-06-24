投資獲利3千萬元再匯300萬元稅金？婦被詐驚醒但退休金沒了

基隆一名婦人在臉書廣告看到投資理財訊息，加入LINE好友後，詐團以「保證獲利、穩賺不賠」為由，誘導她到某投資平台申請帳號操作投資。

她依指示面交15萬元後，要求提領獲利出金被拒，還騙她投資已獲利3千萬元，但要先繳納300萬元稅金就能領回，這時她才驚覺受騙報警，她的退休金及老人年金付諸流水。

基隆市警察局今在「打詐儀錶板」記者會公布5月欺案件數據，共受理詐騙案件數共164件，較4月份減少27件，減少14%；但在財損金額方面則呈上升趨勢，總財損為6967萬元，較上月增加1209萬元，增加21%。

市警局長林信雄、副大隊長李國忠指出，案類以「網路購物詐騙」居首占24.4%，其次為「假投資詐騙」占12.2%與「假交友投資詐騙」占7.3%。

以行政區分析，案件數較上月增加最多地區為中山區，較上月增加4件（增加24%）；每萬人案件發生數最高地區為中正區（每萬人5件）。財損方面，中山區財損金額較上月增加1662萬元（增加476%）。

一名婦人分享親身經歷，她說，去年12月底在臉書廣告看到投資理財訊息，並依對方要求加LINE成為好友後，以「保證獲利、穩賺不賠」為由，誘導A小姐至假投資平台申請帳號操作投資。

她依指示兩次當面交付現金，共計15萬元，因要提領獲利出金時卻無法出金，對方反而聲稱投資已獲利3千萬元，須先繳納300多萬元稅金始能領回，她才驚覺受騙，退休金及老人年金泡湯。

李國忠說，假投資詐騙財損占整體比例最高，常見手法包含歹徒透過臉書、IG、Threads等社群平台或網路廣告張貼「保證獲利、穩賺不賠、高報酬低風險」等訊息吸引民眾，再誘導加入LINE好友或群組，引導至來路不明的假投資網站或APP操作，初期以小額獲利取信，待民眾加碼投入後，再以「稅金、保證金、手續費」等理由誘馬騙匯款。

民眾投資應透過合法立案之金融機構或證券業者，切勿輕信社群、網路廣告之高獲利話術，更不可將資金匯入或當面交付予陌生人，以免血本無歸。

基隆市警察局今在「打詐儀錶板」記者會。記者游明煌／翻攝