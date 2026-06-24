出國別亂伸援手！幫「掉錢」台灣人轉帳換現金 恐成洗錢工具

「165全民防騙」提醒，若有人以錢包遺失、提款卡壞掉等理由，要求先匯台幣到你的帳戶，再拿你手上的外幣現金交換，千萬不要輕易答應。 示意圖／ingimage

出國旅遊時，在異鄉聽到熟悉的台灣口音，許多人難免會想伸出援手。不過，「165全民防騙」近日在臉書粉專提醒，若有人以錢包遺失、提款卡壞掉等理由，要求先匯台幣到你的帳戶，再拿你手上的外幣現金交換，千萬不要輕易答應。看似只是旅人之間的互助，實際上卻可能讓自己無意間成為洗錢鏈中的一環，甚至吃上官司。

165指出，這類手法最大的風險在於，匯入帳戶的款項來源未必單純，很可能是其他被害人遭詐騙後流出的「黑錢」。當事人一旦收款，再將手上的乾淨現金交給對方，就可能被認定涉及洗錢行為。最嚴重的情況，不僅銀行帳戶可能被列為警示帳戶並遭凍結，還可能因此面臨司法調查與法律責任。165強調，好心幫助他人固然可貴，但前提是必須先保護好自身安全。

粉專也呼籲民眾，提高對「轉帳換現金」的警覺，不要因對方操著熟悉口音、看起來神情焦急，就降低戒心。尤其人在國外，面對陌生人的金錢往來，更應謹慎判斷，以免一時心軟，讓原本開心的旅程演變成一場難以收拾的法律糾紛。165也提醒，不妨將相關資訊分享給即將出國的親友，多一分警覺，就少一分受害風險。

事實上，先前就有網友在Threads發文警告，近期日本出現新型詐騙手法，專門鎖定台灣旅客。對方會主動搭話，自稱也是台灣人，接著表示提款卡故障、急需用錢，希望透過「台灣銀行轉帳，現場換日幣現金」的方式取得協助。原PO提醒，這類情境看似只是舉手之勞，但匯入帳戶的資金來源可能是其他被害人的遭詐款項，一旦協助提領或交付款項，恐怕就會被捲入洗錢爭議。

貼文曝光後，也有網友補充，類似手法並非只出現在日本，而是遍及韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼與越南等東亞、東南亞國家。有人建議，若真遇到旅客需要協助，可直接請對方聯繫駐外代表處，由正式管道提供支援。也有網友提醒，只要聽到「轉帳換現金」、「代收代付」、「幫忙領錢」等關鍵字，就應立即提高警覺、婉拒離開，避免因一時好意，讓自己陷入不必要的法律風險。