碩士詐騙車手只領5千元酬勞 被逮得坐牢10月還背300萬賠償

陳姓男子雖有碩士學歷，但因遭公司資遣、急需籌措租屋開銷，透過網路尋找臨時工作，卻成了詐騙集團車手，向被害人收取300萬元投資款後轉交上游成員。彰化地院審理後，依三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑10月，可上訴；另被害人求償部分，法院認定陳男與詐騙集團造成被害人損失，判他須賠償300萬元。

判決指出，詐騙集團以投資APP獲利為話術向被害人行騙，聲稱只要儲值並依指示操作即可獲得高額報酬。被害人信以為真，去年6月18日下午在住處外，將300萬元現金交給依指示前往取款的陳男。陳男收取款項後，隨即將款項轉交給不詳的詐騙集團上游成員，導致被害人蒙受鉅額損失。

刑事庭審理時，陳男坦承犯行。辯護人表示，陳男原本計畫到物流公司擔任快遞送貨員，但連續多天未獲排班，又突然收到公司資遣通知，因急需籌措租屋押金及生活費，才透過網路尋找臨時工作，受到每天5000元報酬吸引而加入詐騙集團，未料犯案當天就遭警方查獲。

法院審酌陳男雖參與詐欺集團犯案，協助收取並轉交被害人款項，增加檢警追查金流困難，但其在集團中屬較基層的車手角色，且於偵查及審理期間均坦承犯行，依規定減輕其刑，判處有期徒刑10月、併科罰金3000元。

但被害人向陳男求償300萬元，陳男辯稱，自己是因求職遭騙加入詐團，且收取的款項已轉交上游成員，並未實際取得300萬元，不應由他負擔全部賠償責任。

不過法院指出，刑事判決已認定陳男參與詐欺集團擔任取款車手的犯罪事實，共同侵權行為人應負連帶賠償責任，即使並非集團主嫌或實際取得全部款項的人，只要參與犯罪分工並造成被害人損害，就必須負起賠償責任。因此判決陳男應賠償被害人300萬元。