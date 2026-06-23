懲詐團隊強力查緝詐欺案 高檢署：近期查扣11.8億元

高檢署今天舉辦「新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」。懲詐團隊於4月13日至5月5日，針對高發性類型電信詐欺犯罪強力查緝，查扣犯罪不法利得逾11.8億元，填補被害人損害。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0以「減少發生數、降低財損數」為目標，法務部為懲詐主責機關，高檢署奉法務部之命為懲詐執行機關，定期邀請各行政機關參與詐欺查緝督導會議。

根據新聞稿，高檢署為溯源查緝詐團，統合懲詐團隊，自4月13日至5月5日止，針對危害民眾最大的假交友及假投資詐騙、網路購物、假檢警等高發性詐欺類型，促請全國各地方檢察署指揮司法警察查緝。

高檢署表示，不包括單純人頭帳戶案件，懲詐團隊共計查獲1791件、2555人，羈押241人，查獲機房20座、水房18座，並查扣犯罪不法利得新台幣11億8610萬餘元、泰達幣近76.9萬顆，不動產21筆、汽車30輛；刑事警察局並於期間全國同步掃蕩TWQR掃碼車手緝獲117名犯嫌，成效良好。

高檢署並於今天舉辦「新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，邀請全國各檢察署、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、數位發展部、法務部調查局、刑事警察局等單位與會，就打詐2.0施行期間，攸關懲詐成效及與跨機關合作各面向成果說明，並對目前相關查緝面所發現詐欺議題，提出策進作為。

高檢署檢察長張斗輝表示，行政院已在規劃打詐綱領3.0各面向策略，依高檢署統計打詐2.0期間，自去年1月至今年4月止，顯現懲詐查緝成效及填補被害人所受損害金額均成長，案件發生數並未成長，這是跨機關及公私協力成果。

張斗輝說，近年因新興科技、網路、AI、金融服務在快速發展過程中，再加上跨國組織性有系統分工，詐欺、洗錢犯罪也正在重新塑造犯罪模式，都讓查緝面臨很大挑戰；為因應詐欺集團手法轉變，懲詐團隊除強化因應查緝外，更有賴跨機關及公私協力合作，共同研議從源頭防堵、減少此類案件發生。