聽新聞
0:00 / 0:00
假的！詐團冒名桃園兒藝節招工讀 文化局急喊：別給個資
近期網路上有不明人士以「桃園兒童藝術節」的名義招募活動現場工作人員，誤導民眾點擊不明連結。桃園市文化局澄清，該篇招募訊息並非由該局刊登，所有內容皆與該局無關。目前已向警察單位報案，並檢舉該篇貼文，後續也將持續追蹤處理進度，以維護民眾的資訊安全。
網路詐騙層出不窮，文化局提醒市民朋友，勿點擊來源不明的連結，也請避免在可疑網站或表單中提供個人資料，以防遭不法分子詐騙。如欲瞭解文化局「桃園兒童藝術節」最新消息與活動資訊，請以桃園市文化局官方網站、2026桃園兒童藝術節官方網站及正式粉絲專頁「桃演本鋪」、「藝遊桃園」公告為準，勿輕信來路不明的訊息。
文化局感謝各界的關心與提醒，如民眾對相關訊息有任何疑義，也歡迎透過官方管道洽詢，由活動單位協助確認，避免誤信不實內容，保障自身權益。
本文章來自《桃園電子報》。原文：假的！詐團冒名桃園兒藝節招工讀 文化局急喊：別給個資
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。