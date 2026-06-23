近期網路上有不明人士以「桃園兒童藝術節」的名義招募活動現場工作人員。圖：文化局提供

近期網路上有不明人士以「桃園兒童藝術節」的名義招募活動現場工作人員，誤導民眾點擊不明連結。桃園市文化局澄清，該篇招募訊息並非由該局刊登，所有內容皆與該局無關。目前已向警察單位報案，並檢舉該篇貼文，後續也將持續追蹤處理進度，以維護民眾的資訊安全。

文化局提醒市民朋友，勿點擊來源不明的連結，也請避免在可疑網站或表單中提供個人資料。圖：文化局提供

網路詐騙層出不窮，文化局提醒市民朋友，勿點擊來源不明的連結，也請避免在可疑網站或表單中提供個人資料，以防遭不法分子詐騙。如欲瞭解文化局「桃園兒童藝術節」最新消息與活動資訊，請以桃園市文化局官方網站、2026桃園兒童藝術節官方網站及正式粉絲專頁「桃演本鋪」、「藝遊桃園」公告為準，勿輕信來路不明的訊息。

文化局感謝各界的關心與提醒，如民眾對相關訊息有任何疑義，也歡迎透過官方管道洽詢，由活動單位協助確認，避免誤信不實內容，保障自身權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假的！詐團冒名桃園兒藝節招工讀 文化局急喊：別給個資