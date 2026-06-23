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在竹科大公司上班卻加入詐團兼差 害2人被騙8萬下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

詐騙猖獗，新竹地區繼大學助教加入詐騙集團擔任車手遭判刑後，大學畢業後在竹科某公司上班的楊男也加入詐團當「取簿手」，害2名男子遭假交友詐騙共8萬。新竹地院依2個3人以上共同詐欺取財罪判楊男應執行1年3月徒刑、緩刑3年。

判決書指出，楊男大學畢業後在新竹科學園區公司工作，卻透過LINE暱稱「澤西」、Telegram暱稱「七星濃」等人加入詐騙集團。去年7月2日晚間，他依指示前往新竹市東區超商領取包裹，包裹內裝有銀行帳戶、金融卡，再將包裹放置於南大路土地公廟旁指定地點，供集團成員取得使用。

檢警查出，詐團取得金融卡後，隨即以「假交友」手法行騙。劉男於去年7月3日中午匯款5萬元至該帳戶，款項遭提領一空；羅男同日下午匯入3萬元，但尚未被提領，因此洗錢部分屬未遂。

楊男偵查期間原辯稱，以為包裹內是手機，僅受託代領轉交。不過檢方指出，包裹重量明顯不像手機，且詐團透過包裹收取金融卡的手法已相當常見，楊男身為大學畢業、具社會經驗的竹科從業人員，應可預見可能涉及不法，卻仍依指示取件、丟包，難認毫不知情。

新竹地院審理時，楊男改口認罪。法官認為，楊男明知行為可能協助詐欺及洗錢犯罪，仍加入詐團分工運作，助長詐騙歪風，破壞社會信任，考量他坦承犯行、已與被害人和解並賠償1萬5000元，最終依2個3人以上共同詐欺取財罪分別判處1年及1年1月徒刑，合併執行1年3月，緩刑3年。

新竹地區繼大學助教加入詐騙集團擔任車手遭判刑後，大學畢業後在竹科上班的楊男也加入詐團當「取簿手」，害2名男子遭假交友詐騙共8萬。示意圖／本報資料照片
新竹地區繼大學助教加入詐騙集團擔任車手遭判刑後，大學畢業後在竹科上班的楊男也加入詐團當「取簿手」，害2名男子遭假交友詐騙共8萬。示意圖／本報資料照片

詐團 竹科 詐騙集團

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