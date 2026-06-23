「淨流」打詐逮579人 查扣1.1億

詐騙集團取得贓款方式越趨多元，刑事局規畫「淨流專案」全國同步打擊詐騙，查緝電子支付、人頭公司帳戶等洗錢管道，查獲犯嫌五七九人，查扣不法利得一點一億元。行政院長卓榮泰昨天點名金融機構、電子支付、數位平台等業者，指不配合政府打詐將喪失企業形象。

卓榮泰表示，打詐已取得成效，但這些數字不等於國人滿意，詐團背後多有幫派操縱，包括假投資詐騙，要求檢警調全力查緝。

警方調查，記帳士陳姓女子涉與會計師合作，協助詐團設四十三家人頭公司，申辦公司戶收受詐騙贓款，經手博弈等不法金流五十六億元，其中有六十名博弈假投資被害人的一億元贓款，刑事局查獲陳等廿九人。

另外，台南市某廣告行銷公司負責人李姓女子被控協助詐團，在臉書投放假冒朱家泓、林穎、施昇輝等理財專家的假投資廣告，向六人騙走一五八○萬元，刑事局查獲李等七人；四海幫成員李姓男子涉以仲介轉賣推銷生基位，向四十六人騙走一點二億元，刑事局拘提李等十五人。

詐團上網投放詐騙廣告接觸被害人，利用電子支付、人頭公司戶、虛擬貨幣、貴金屬、不動產抵押等管道隱匿不法所得，刑事局結合全國警力四月廿日至上月八日執行淨流專案，查獲詐欺案四○三件、犯嫌五七九人，聲押二二七人、羈押一五七人，查扣虛幣、房產、現金、車輛等不法利得一億一一九九萬元。