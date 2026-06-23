掃碼陷阱 TWQR淪詐團洗錢新工具

刑事局昨舉行「打詐及淨流專案成效」記者會，展示打詐成果及扣押物證，包括手機、虛擬貨幣、現金，現場並出動除暴特勤隊坐鎮。記者曾原信／攝影

詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，假冒「7-ELEVEN賣貨便」以認證為由誘使買家付款，向一三四一人騙走一點三億元，其中利用電子支付TWQR買點數得手八九○○萬元。刑事局拘提在超商掃描付款碼的一一七名車手，法院裁定四十一人羈押。

這是警方首次查獲利用TWQR洗錢案，追查上游分子。TWQR成為詐團新興洗錢管道，刑事局建議銀行、銀行局及推行的財金資訊公司，限制付款碼截圖及螢幕分享，將付款碼有效時效從三分鐘縮短為一分鐘，統計實施前後的TWQR取款詐騙案，從三月底至四月初單日受理約三百件，上月起降為單日約十件。

警方調查，詐團在Threads、臉書等貼文，宣稱小農販售芒果、西瓜等農產品，或贈送藝人鄧紫棋等演唱會門票、白沙屯媽祖結緣品，傳送假冒7-ELEVEN賣貨便的物流網路平台連結給買家，要求填資料，但網頁顯示交易失敗。

詐團假冒平台或銀行客服人員，以實名認證、帳戶異常、金流驗證等理由，要求買家以手機截圖或用另支手機翻拍TWQR付款碼QR CODE，或以LINE視訊通話開啟「派對功能」分享螢幕畫面，顯示付款碼。

車手赴超商購買遊戲點數或Apple App Store點數，操作機台列印點數繳費單，以手機出示TWQR付款碼供店員掃碼結帳，從被害人綁定的金融帳戶扣款。

詐騙集團也要求被害人轉帳或傳送無卡提款QR CODE，今年四月一日至卅日向一三四一人騙走一點三億元，其中八九○○萬元是透過TWQR取得。

刑事局分析，三月起透過TWQR付款的詐騙被害人暴增，經向銀行、愛金卡公司調閱交易時間、超商門市及帳戶等資料，過濾超商監視器，四月廿七日至卅日拘提掃碼車手一一七人，包括外送員及大學生，其中蔡姓男子掃碼七十餘次得手三五○萬元最多。

犯嫌多稱求職代購點數，不知是詐騙，每筆抽取百分之零點一至零點五酬勞。警方查扣Apple Store卡、點數繳費憑證、手機等，詢後依詐欺罪、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例送辦。