卓揆：跨機關攜手合作區域聯防 提升打詐成效

刑事局下午舉行「115年主題式打詐及淨流專案成效」記者會，展示打擊詐團成果及扣押物證，行政院長卓榮泰（左起）、內政部長劉世芳出席。記者曾原信／攝影

行政院長卓榮泰22日出席「115年主題式打詐－淨流專案」查緝成果記者會時表示，詐騙集團犯罪手法日新月異，幾乎用盡所有能施展的詐騙手段行騙，但很慶幸，也感到欣慰的是行政院打擊詐欺指揮中心、刑事警察局詐欺犯罪防制中心及所有打詐同仁們，持續運用最新科技技術，並以更大的細心與耐心進行各種偵防，不僅繳出一張張漂亮的打詐成績單，更向不法集團證明政府不會放縱他們危害社會治安與國人財產安全。

卓榮泰指出，本次「淨流專案」是由內政部警政署刑事警察局統合各縣市警察局、臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、財政部國稅局、數位發展部，以及愛金卡公司，同心公私協力，從犯罪接觸、金流移轉到組織分工各環節做詳細的規劃，合作打擊不法，因而取得比過往更為優異的執行績效。由此可見，面對詐騙集團不斷翻新手段，打詐工作不能依靠單兵作戰、單一手法，而是要做到各單位間攜手合作的區域聯防，才能夠展現成效。

卓榮泰也舉例說明本次專案如何具體落實跨域聯防機制，例如警方此次即整合數位發展部提供的情資，查獲數位行銷科技公司假冒投顧名人身分於Facebook投放詐騙廣告，誘導民眾加入投資群組，並在群組內以假帳號營造獲利假象。此外，在黑幫涉詐案件中，除了追緝提款車手，檢警單位更全力查緝在背後操縱假投資群組的幫派成員，打擊違反《個人資料保護法》及《組織犯罪防制條例》的黑幫分子。

卓榮泰進一步表示，本次專案刑事警察局也執行一項全國性「清碼行動」，鎖定TWQR電子支付付款碼遭不法利用的新興詐騙手法。卓院長感謝金融機構、電子支付業者、數位平臺業者和政府一同投入打詐工作，共同建構完整防線，而這些願意配合投入打詐的企業，不僅有助增加企業公信力、提升企業形象，也獲得在國內繼續經營的能量。

卓榮泰強調，本次專案破獲詐欺案件403件、嫌犯579人，查扣不法利得超過1億元，雖然這些數字反映了同仁的努力，但並不等同於國人的滿意程度，政府在未來仍要繼續抽絲剝繭、鍥而不捨地針對不肖分子做強而有力的打擊。

卓榮泰也再次提醒國人留意目前詐騙集團慣用的手法與伎倆，千萬不要輕信，以免誤入詐騙陷阱。首先是「社群投資廣告」，多數社群投資廣告可能都暗藏詐騙風險，令人起疑，而真正有投資經驗的人大多會利用正常管道散布投資訊息或廣告。其次是「陌生投資群組」，如接受邀請或招攬進入陌生投資群組，並遭兜售相關投資商品，千萬要留心；抑或認識的朋友傳來投資訊息或廣告等，其帳號有可能已遭詐騙集團盜用或假冒。第三是「不明交貨便連結」或被要求進行「金流驗證」，例如此次查緝偵破的TWQR電子支付付款碼詐騙案，即是詐騙集團翻拍取得被害人的TWQR付款碼後，轉傳給車手購買高額遊戲點數或虛擬商品，造成被害人龐大財損，所幸政府單位與金融機構攜手，透過限制付款碼截圖、限制螢幕分享，以及縮短付款碼時效等方式進行前端防制，目前已有效降低類此詐騙案件。

另外，不法分子也經常利用購買遊戲點數方式進行詐騙，因此卓榮泰提醒國人一定要特別小心，並選擇令人信任與安全的購買管道，切勿貪圖一時方便，讓歹徒有可乘之機。卓榮泰重申，以上數項都是詐騙集團常見的手法，請民眾絕對不要上當、不要輕信，也不要嘗試，政府一定會做好「源頭管理」的防範工作，提高民眾對詐騙手法與伎倆的認識，因為「識詐」是「新世代打擊詐欺策略行動綱領」核心架構中的優先項目，也是最重要的工作之一。

最後，卓榮泰再次向所有參與本次淨流專案的單位同仁們致予感謝，政府現在除了全力防範毒駕事件之外，也積極防制詐騙集團的橫行，從統計數據可知，全國詐騙案件受理數及財損金額皆有明顯下降，但行政團隊深知只要有任何一個案件存在，都會造成民眾內心不安與恐懼，而政府的責任就是在消除國人內心的不安與恐懼，未來各部會將會繼續努力合作，守護民眾財產安全、維護社會安定。

此行，卓榮泰抵達後，首先聽取刑事警察局張文源主任簡報說明本次淨流專案查緝成果，隨後巡視查緝成果展示及贓證物陳展，包括會計師、記帳士等金融人員涉詐案、以公司金融帳戶詐欺洗錢案、打詐指揮中心跨部聯防破獲廣告商假投資詐騙案、強力掃蕩洗錢水房案、破獲黑幫擁槍經營生基位話務詐騙機房案、假投資抵押房產案、全國同步掃蕩「TWQR」掃碼車手案等，由各業務單位代表分別解說專案執行成果、查扣證物及偵辦情形，實地瞭解政府跨機關打擊詐欺集團及查緝犯罪成果。