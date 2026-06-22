台南行銷公司被控勾結詐團 臉書投放朱家泓假投資廣告騙千萬

台南市某廣告行銷公司負責人李姓女子被控協助詐騙集團，在臉書投放假冒朱家泓等理財專家的假投資廣告，至少向6人騙走1580萬元；刑事局查獲7人依詐欺等罪移送，檢方聲押禁見李等4人獲准，命其他3人5至10萬元交保。

警方調查，36歲李姓女子在台南經營廣告行銷公司，2023年7月起於臉書投放假冒理財專家朱家泓、林穎、施昇輝等人的假投資廣告，引導被害人加入LINE投資群組，由機房接手騙被害人投資，扮演其他投資者取信，誘使當面交付現金或轉帳。

數發部發現該公司於臉書投放廣告金流異常，通報刑事局追查。刑事局偵八大隊第六隊向Meta公司調閱異常廣告投放內容及註冊等資料，去年8月及今年4月、5月搜索，拘提、通知、傳喚李等7人，李稱不知客戶是投放詐騙廣告。

警方查扣現金495萬元、泰達幣8萬9596.59顆（約268萬7897元）及手機、電腦等，詢後將李等7人依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪移送。

台南市某廣告行銷公司負責人李姓女子被控協助詐騙集團，在臉書投放假冒朱家泓等理財專家的假投資廣告，向6人騙走1580萬元，刑事局查獲7人移送。記者李奕昕／翻攝

台南市某廣告行銷公司負責人李姓女子被控協助詐騙集團，在臉書投放假冒朱家泓等理財專家的假投資廣告，向6人騙走1580萬元，刑事局查獲7人移送。記者李奕昕／攝影

台南市某廣告行銷公司負責人李姓女子被控協助詐騙集團，在臉書投放假冒朱家泓等理財專家的假投資廣告，向6人騙走1580萬元，刑事局查獲7人移送。記者李奕昕／攝影