會計師幫詐團設43家人頭公司洗錢上億 刑事局再抓記帳士等29人

高雄市會計師鄭富明涉嫌協助詐騙集團設人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，刑事局查獲鄭等36人，追出鄭與記帳士陳姓女子合作設43家人頭公司，經手不法金流56億元，其中有60名詐欺被害人的1億元贓款，查獲陳等29人依詐欺等罪移送，檢方命5至6萬元交保或請回。

警方調查，鄭富明與記帳士31歲陳姓女子合作，協助詐團以人頭身分資料設立43家人頭公司，並協助查核資本額及報稅，供詐團以博弈、股票等假投資，騙被害人匯款至人頭公司戶。

刑事局偵一大隊第一隊清查出22家公司涉詐，今年1月查獲鄭及代辦業者、仲介、員工、人頭共36人，再清出21家公司涉詐，今年4月21至24日會同財政部南區國稅局人員，在高雄、台中、台南等地搜索，拘提、通知陳及代辦業者、仲介、員工、人頭共29人。陳稱，受託替公司報稅，不知是詐騙。

警方清查43家公司經手不法金流56億元，其中有60名詐欺被害人的1億元贓款，其他疑為博弈款項，持續清查，查扣人頭公司大小章、進銷項發票、涉案電磁紀錄及手機等，依詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪，隨案移送29人。

高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，刑事局查獲鄭等36人，再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕／攝影

高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，刑事局查獲鄭等36人，再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕／攝影

高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司，申辦公司帳戶收受詐騙贓款，刑事局查獲鄭等36人，再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕／翻攝