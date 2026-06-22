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假「賣貨便」騙認證1個月狂撈1.3億 117名TWQR掃碼車手落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

有詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，假冒銀行以認證為由誘使民眾付款，短短1個月向1341人騙走1.3億元，其中利用電子支付TWQR掃描付款條碼購買遊戲點數8900萬元。刑事局拘提蔡姓男子等117名掃碼車手依詐欺等罪移送，法院裁定41人羈押，其他人以2至10萬元交保或請回。

警方調查，詐團在Threads等網路社群貼文指小農販售農產品，或贈送演唱會門票、白沙屯媽祖結緣品，傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」等物流網路平台連結給被害人，以未完成實名認證、帳戶異常、需金流驗證等理由，引導加入LINE帳號。

詐團假冒銀行或平台客服人員，要求被害人截圖或翻拍，或開啟LINE派對功能分享螢幕畫面，取得TWQR付款碼，再由車手在超商操作機台列印購買遊戲點數繳費單，以手機出示付款碼畫面供店員掃碼，從被害人綁定的金融帳戶扣款。

詐團也要求被害人轉帳、面交或協助無卡提款，今年4月1日至30日向1341人騙走1.3億元，其中8900萬元是透過TWQR取得。

刑事局詐欺犯罪防制中心詐欺偵查隊分析，大批被害人透過TWQR付款，向銀行及財金公司調取交易時間、地點及帳戶等資料，再過濾超商監視器，4月27至30日在各縣市拘提掃碼車手117人，包括外送員及大學生，其中41歲蔡姓男子掃碼70餘次得手350萬元最多。

犯嫌多稱求職代購點數，不知是詐騙，警方查扣遊戲點數繳費憑證、手機等，詢後依詐欺、洗錢防制法、洗錢防制法移送。

刑事局向銀行局及銀行建議加強安全控管，限制TWQR付款碼截圖及螢幕分享，將付款碼有效時效從3分鐘縮短為1分鐘，這類詐騙案已從單日約300件驟降至約10件。

有詐騙集團謊稱販售商品或贈送物品，假冒銀行以認證為由騙走1.3億元，其中利用電子支付TWQR取得8900萬元，刑事局拘提蔡姓男子等117名掃碼車手。記者李奕昕／攝影
有詐騙集團謊稱販售商品或贈送物品，假冒銀行以認證為由騙走1.3億元，其中利用電子支付TWQR取得8900萬元，刑事局拘提蔡姓男子等117名掃碼車手。記者李奕昕／攝影

有詐騙集團謊稱販售商品或贈送物品，假冒銀行以認證為由騙走1.3億元，其中利用電子支付TWQR取得8900萬元，刑事局拘提蔡姓男子等117名掃碼車手。記者李奕昕／翻攝
有詐騙集團謊稱販售商品或贈送物品，假冒銀行以認證為由騙走1.3億元，其中利用電子支付TWQR取得8900萬元，刑事局拘提蔡姓男子等117名掃碼車手。記者李奕昕／翻攝

有詐騙集團謊稱販售商品或贈送物品，假冒銀行以認證為由騙走1.3億元，其中利用電子支付TWQR取得8900萬元，刑事局拘提蔡姓男子等117名掃碼車手。記者李奕昕／攝影
有詐騙集團謊稱販售商品或贈送物品，假冒銀行以認證為由騙走1.3億元，其中利用電子支付TWQR取得8900萬元，刑事局拘提蔡姓男子等117名掃碼車手。記者李奕昕／攝影

車手 詐團

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