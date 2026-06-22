台南口罩ATM防詐有感！ 再導入首創自動通報警局系統 7月底上路

台南市去年5月率先推出「口罩ATM科技防詐」計畫，今與行政院、數發部、內政部、法務部、金管會及NCC等單位共同發表防詐成果。市長黃偉哲表示，口罩ATM計畫有效遏止詐騙車手提領贓款，中央更採納台南經驗。有議員則建議，未來盼建立全國一致的科技防詐標準，強化防詐網絡。

根據警政署165打詐儀表板統計，去年全台詐騙財損高達893億元、受理案件超過16萬件，台南市警察局統計，去年六都透過ATM熱點提領的詐騙案件逾10萬件，其中，台南約達9434件、涉案車手374人，顯示ATM仍是詐團提領贓款的重要管道。

南市府表示，去年5月起在郵局ATM導入AI臉部遮蔽語音示警功能後，一年來車手提款次數由286次降至86次，與前年同期相較減少70%；中國信託銀行熱點ATM則在今年1月導入，統計至5月期間僅發生5次提領紀錄，較前年同期181次大幅減少，降幅高達97%，防制成效顯著。

南市府也說，少數成功提款案件幾乎都能辨識車手身分，外籍車手11人已有7人到案，本國籍車手4人有3人到案，整體到案率接近7成。

黃偉哲提到，AI影像分析系統可辨識口罩遮蔽、一人多卡及持手機操作等異常提款行為等，並啟動交易延遲機制，今年也與中國信託加強合作，預計7月底導入「自動通報」系統，持續配戴口罩超過120秒或同一張臉孔連續使用多張金融卡，系統將即時自動通報市警局勤指中心，爭取警方及早介入時間。

市議員沈震東則說，肯定市長黃偉哲首創推動領錢拔口罩及講電話示警，也感謝中國信託及中華郵政的大力協助，後續如何將其效益擴大至各大公股及私人銀行將是一大難題，建議透過全國一致性的規範，讓詐騙防治能夠在法規及技術上能夠更加健全。

行政院政委林明析表示，台南市政府與金融機構建立的合作模式，已成為全國打詐重要典範，全台目前已有15家銀行、1594台ATM試行相關示警措施，金管會也規畫在今年底前逐步提升公股銀行具防詐警示功能ATM占比至20%。

數發部長林宜敬則提到，數發部建置網路詐騙通報查詢網，目前已累計通報逾100萬件、下架超過49萬件詐騙訊息，將打造更安全的數位生活環境。內政部次長馬士元表示，台南經驗有效攔阻不法金流，未來中央與地方將持續深化合作，共同防杜詐欺犯罪。

台南市去年5月率全台之先推出「口罩ATM科技防詐」計畫，今與行政院、數發部、內政部、法務部、金管會及NCC等單位共同發表防詐成果。記者萬于甄／攝影