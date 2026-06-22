快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

掃碼即報案！台中2240據點一鍵阻詐 單月攔截34件逾千萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市長盧秀燕今日主持市府治安會報，宣示台中連續8年獲評幸福城市治安成果，並頒發感謝狀表揚攔阻詐騙有功人員，市警察局推動「阻詐零時差」QR Code通報機制，全市建置2240處通報據點，近一個月攔阻詐騙34件、金額逾1690萬元。

台中市警局統計，今年5月詐欺案件與去年同期相比，件數減少24.7%，財損大幅減少50.3%。毒駕查緝同步亮眼，今年日均查緝量從去年5.1件躍升至11.5件，提升幅度高達125.49%，展現台中跨機關聯防的整體治安實力。

台中市警察局說明，「阻詐零時差」QR Code通報機制結合全市金融機構及超商，當行員或店員發現疑似車手或民眾遭詐情形，僅需掃描專屬QR Code即可一鍵完成報案，警方即時到場處置，大幅提升攔阻效率。

市長盧秀燕今天主持市府治安會報，會中並表揚多名有功人員，其中彰化商銀大雅分行鄭姓行員機警察覺提領人員行蹤有異，迅速通報警方逮獲車手現行犯；中興地政事務所蕭姓課員於受理不動產設定業務時，察覺民眾資金用途及還款條件明顯不合理，判斷疑遭詐騙，立即通報警方到場，成功攔阻100萬元損失。

在查緝毒駕方面，台中市警察局今年1至5月移送人數達459人，今年5月24日至6月11日專案期間共查獲毒駕221件，檢察官聲押39件，法院裁定羈押21件。

台中市警局表示，已整合毒品防制、交通安全、司法嚇阻、醫療戒治與數據治理四大面向，從修法及實務運作提高毒駕犯嫌入監比例，目標使毒駕者不敢上路、危險駕駛即時攔阻，並提醒民眾勿接觸來路不明電子菸等物品，避免誤觸毒品風險。

市長盧秀燕說，台中治安工作表現亮眼，市政團隊將秉持專業、熱忱、有溫度的服務持續精進，為市民守護宜居城市。

台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供

台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供

台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供

台中市警察局阻詐QR Code通報機制，全市建置2240處通報據點。圖／台中市警局提供
台中市警察局阻詐QR Code通報機制，全市建置2240處通報據點。圖／台中市警局提供

台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供

台中 盧秀燕 詐騙

延伸閱讀

戴安全帽口罩領錢恐被示警擋下！會看臉的ATM全國據點已破千

抓1毒駕獎勵2500元 先嗇宮、警友會力挺三重警嚴打毒駕預計發75萬

全國打擊詐欺「淨流專案」抓579人 卓榮泰：國人提高識詐源頭管理

影／毒駕男掛註銷車牌狂飆 中警趁他接女友圍車抓人

相關新聞

台南口罩ATM防詐有感！ 再導入首創自動通報警局系統 7月底上路

台南市去年5月率先推出「口罩ATM科技防詐」計畫，今與行政院、數發部、內政部、法務部、金管會及NCC等單位共同發表防詐成果。市長黃偉哲表示，口罩ATM計畫有效遏止詐騙車手提領贓款，中央更採納台南經驗。有議員則建議，未來盼建立全國一致的科技防詐標準，強化防詐網絡。

掃碼即報案！台中2240據點一鍵阻詐 單月攔截34件逾千萬

台中市長盧秀燕今日主持市府治安會報，宣示台中連續8年獲評幸福城市治安成果，並頒發感謝狀表揚攔阻詐騙有功人員，市警察局推動「阻詐零時差」QR Code通報機制，全市建置2240處通報據點，近一個月攔阻詐騙34件、金額逾1690萬元。

全國打擊詐欺「淨流專案」抓579人 卓榮泰：國人提高識詐源頭管理

詐騙集團取得贓款方式越趨多元，刑事局規劃「淨流專案」全國同步打擊詐騙，查緝電子支付、公司帳戶等洗錢管道，查獲犯嫌579人、查扣不法利得1.1億元。行政院長卓榮泰今赴刑事局視察成果表示，政府強力打詐，希望國人提高識詐進行源頭管理。

七旬婦超商ATM前「邊視訊邊發抖」 海巡上士眼尖偕警攔阻190萬

高雄市73歲張姓老婦人誤信網購陷阱，險些遭詐騙集團以「解除分期付款」老哏騙走新190萬元積蓄。所幸一名休假在逛街的海巡上士眼尖發現異狀，機警通報轄區警方及時介入，在提款機前攔下這場騙局，保住了老婦人的棺材本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。