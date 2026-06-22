掃碼即報案！台中2240據點一鍵阻詐 單月攔截34件逾千萬

台中市長盧秀燕今日主持市府治安會報，宣示台中連續8年獲評幸福城市治安成果，並頒發感謝狀表揚攔阻詐騙有功人員，市警察局推動「阻詐零時差」QR Code通報機制，全市建置2240處通報據點，近一個月攔阻詐騙34件、金額逾1690萬元。

台中市警局統計，今年5月詐欺案件與去年同期相比，件數減少24.7%，財損大幅減少50.3%。毒駕查緝同步亮眼，今年日均查緝量從去年5.1件躍升至11.5件，提升幅度高達125.49%，展現台中跨機關聯防的整體治安實力。

台中市警察局說明，「阻詐零時差」QR Code通報機制結合全市金融機構及超商，當行員或店員發現疑似車手或民眾遭詐情形，僅需掃描專屬QR Code即可一鍵完成報案，警方即時到場處置，大幅提升攔阻效率。

市長盧秀燕今天主持市府治安會報，會中並表揚多名有功人員，其中彰化商銀大雅分行鄭姓行員機警察覺提領人員行蹤有異，迅速通報警方逮獲車手現行犯；中興地政事務所蕭姓課員於受理不動產設定業務時，察覺民眾資金用途及還款條件明顯不合理，判斷疑遭詐騙，立即通報警方到場，成功攔阻100萬元損失。

在查緝毒駕方面，台中市警察局今年1至5月移送人數達459人，今年5月24日至6月11日專案期間共查獲毒駕221件，檢察官聲押39件，法院裁定羈押21件。

台中市警局表示，已整合毒品防制、交通安全、司法嚇阻、醫療戒治與數據治理四大面向，從修法及實務運作提高毒駕犯嫌入監比例，目標使毒駕者不敢上路、危險駕駛即時攔阻，並提醒民眾勿接觸來路不明電子菸等物品，避免誤觸毒品風險。

市長盧秀燕說，台中治安工作表現亮眼，市政團隊將秉持專業、熱忱、有溫度的服務持續精進，為市民守護宜居城市。

台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供

台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供

台中市長盧秀燕今天主持治安會報，會中表揚阻詐有功人員。圖／市府提供

台中市警察局阻詐QR Code通報機制，全市建置2240處通報據點。圖／台中市警局提供