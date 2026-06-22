全國打擊詐欺「淨流專案」抓579人 卓榮泰：國人提高識詐源頭管理

詐騙集團取得贓款方式越趨多元，刑事局規劃「淨流專案」全國同步打擊詐騙，查緝電子支付、公司帳戶等洗錢管道，查獲犯嫌579人、查扣不法利得1.1億元。行政院長卓榮泰今赴刑事局視察成果表示，政府強力打詐，希望國人提高識詐進行源頭管理。

卓榮泰表示，詐騙手法日新月異，政府不會放縱，已取得基本成效，但這些數字並不直接等於國人滿意，一定會再強力打擊；詐團背後多有幫派操縱，包括假投資等，要求檢警調全力查緝，電子支付也遭不法利用，要事先讓民眾識詐。

他說，金融機構、電子支付、數位平台投入打詐，只要跟政府合作，政府都表達感謝，至於配合度低的，會讓國人感受公信力低落，喪失企業形象；政府防範詐騙，源頭管理則希望國人提高識詐，這是最優先且重要的工作。

刑事局指出，詐團在網路社群投放詐騙廣告接觸被害人，利用電子支付、公司戶、虛擬貨幣、貴金屬、不動產抵押等管道隱匿不法所得，形成前端廣告吸金、後端洗錢的共生結構。

刑事局結合全國警力，今年4月20日至上月8日執行淨流專案，查獲詐欺案403件、犯嫌579人，其中聲押227人、法院裁定羈押157人；現場查扣房屋1處、汽車14輛、現金3109萬元及虛幣2359萬，總計查扣不法利得1億1199萬元。

專案查獲包括利用TWQR電子支付、公司戶洗錢，以及行銷公司投放假投資廣告、黑幫以生基位詐騙等案。刑事局表示，持續跨部門聯防與公私協力，斬斷非法金流管道，強力打詐。

刑事局規劃「淨流專案」全國打擊詐騙，行政院長卓榮泰（右一）今赴刑事局視察成果表示，希望國人提高識詐。記者李奕昕／攝影