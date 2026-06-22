七旬婦超商ATM前「邊視訊邊發抖」 海巡上士眼尖偕警攔阻190萬

高雄市73歲張姓老婦人誤信網購陷阱，險些遭詐騙集團以「解除分期付款」老哏騙走新190萬元積蓄。所幸一名休假在逛街的海巡上士眼尖發現異狀，機警通報轄區警方及時介入，在提款機前攔下這場騙局，保住了老婦人的棺材本。

高雄市鹽埕警分局建國四路派出所於日前下午3時許接獲報案，指稱七賢二路某超商的提款機前，有一名老婦人神色慌張、舉止怪異，疑似正落入詐騙集團的圈套。

警方到場後了解，發現受害的張姓老婦人日前因瀏覽網頁，被一頁式購物網站吸引，欲下單購買電子產品。不料在設定貨到付款時，網頁卻跳出「系統異常」，要求其聯繫客服。

該「客服」佯稱內部作業疏失導致訂單錯誤，要張婦前往提款機辦理解除程序，隨後更變本加厲，要求老婦人拍下帳戶的「存款餘額畫面」，張婦心慌只能任憑對方擺布。

所幸當天張婦準備操作提款機時，正巧海巡署南部分署郭姓上士路過一旁，他見張姓老婦人一邊拿著手機視訊、一邊顫抖地操作提款機，口中還念念有詞，直覺就是詐騙，隨即一通電話報警求助。

員警趕抵現場後，直接接過張婦的手機與對方的「假客服」對質。熟料對方一聽到「我是警察」四個字，馬上掛斷電話。張富發現自己差點把辛苦存下的190萬養老金拱手送人，當場嚇得餘悸猶存，頻頻向警方與郭姓上士致謝。