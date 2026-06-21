影／檢舉車手拿到1萬元獎金 小黃司機助大雅警阻詐還拿到獎金

一名計程車司機機警發現超商內疑似有詐騙車手與人交談，他攔下巡邏的台中市大雅警分局員警並通報，警方到超商查獲女車手，查扣14萬3000元贓款，女車手經法院判刑一年；大雅分局依規定申請1萬元檢舉車手獎金，鼓勵莊姓司機的熱心公益。

大雅警分局潭子分駐所員警日前路上巡邏時，遇計程車司機攔下告知搭載疑似詐欺車手至潭子區一處超商下車，並向員警詳細描述車手特徵與怪異行徑，員警趕赴該超商查看，發現該疑似車手之45歲蔡姓女子正與另一廖姓女子交談，且已向其收受現金14萬3000元，經調查相關事證後，隨即逮捕蔡女。

員警追查發現，詐騙集團透過Threads社群網站張貼買房需求等訊息引誘從事房仲業的廖女私訊聯繫，復以可投資虛擬貨幣獲利為噱頭，詐騙廖女面交投資款。蔡嫌受詐騙集團指派後，自雲林搭乘高鐵到台中，轉乘計程車前往超商向廖女收錢，幸遭莊姓司機機警識破並報警，並經員警積極追查及勸阻下，廖女方免於遭詐損失。蔡嫌經台中地方檢察署檢察官提起公訴，遭法院判處有期徒刑1年。

莊姓司機表示，蔡嫌當日在台中市西屯區一處超商上車，並指定要到潭子區一處超商，車程中持續使用通訊軟體通話，並不斷詢問司機還有幾分鐘到，感覺很趕時間，抵達超商後又向電話裡的人回報到達，行徑非常怪異，懷疑載到車手，故鼓起勇氣攔下巡邏的員警並提出檢舉。大雅分局依規定申請1萬元檢舉車手獎金，以鼓勵莊姓司機的熱心公益。

大雅警分局呼籲全民化被動防衛為主動出擊，歡迎民眾提出檢舉，共同「斬手」，只要提供關鍵線索或協助警方成功查獲車手，不僅能防止更多無辜民眾受騙，更有機會獲得高額檢舉獎金。

台中市大雅警分局接到計程車司機通報，趕到超商查獲詐騙車手。圖／警方提供