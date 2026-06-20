想見小姐先過3關 男匯70萬、買卡12萬、再寄49萬全沒了

屏東一名黃姓男子瀏覽網路時，看到標榜「快速約會」的情色交友廣告，好奇點進網站後依指示加入Line，原以為繳會員費就能安排見面，卻一路被要求補款、買Apple Store點數卡，最後甚至寄出49萬元現金；等了半天仍沒有所謂「小姐」可約，才驚覺遭詐，前後損失約130萬元。

刑事局指出，色情應召詐騙近幾個月再度升溫，已穩居警方受理件數及財損前5名。詐團常在交友網站、社群平台投放「快速約會」、「兼職外送茶」、「高檔會員配對」等廣告，誘使民眾點擊，再轉往Line、Telegram私下聯繫。

黃男日前看到相關廣告，依客服指示轉帳儲值會員費，對方聲稱完成資格就能安排性服務。不久後，客服又以「匯款錯誤導致數據異常」為由，要求他補匯，並保證修復後可從APP領回款項；黃男信以為真，陸續匯出約70萬元。

詐團見黃男上鉤，接著安排網站「專員」介紹配對流程，卻稱他的「約會卡」尚未啟用，必須到超商購買Apple Store點數卡，拍下序號及密碼傳送，才能完成開卡。黃男又花了12萬元買點數卡，對方還不斷傳送假會員後台、假金流紀錄，營造款項仍在帳上的假象。

直到進入「挑選對象」階段，專員再要求黃男以寄送包裹方式，將49萬元送往指定地點，卻始終沒有安排任何人見面，黃男這才察覺不對報案，共被騙約130萬元。

刑事局分析，這類詐團利用被害人已經投入金錢、不甘認賠的心理，以「再補一筆就能領回」、「最後驗證就能約會」等話術，持續疊加會員認證、保證金、信用驗證、解凍金等付款門檻，讓被害人愈陷愈深。

警方提醒，網路上凡以情色交友、快速配對為餌，要求轉往Line、Telegram聯繫，或以會員啟用、帳戶驗證、解凍、信用不足等理由要求匯款、購買點數卡者，都是高風險詐騙徵兆。民眾可撥165反詐騙專線或110查證，也可利用165打詐儀錶板的AI智能客服與涉詐網址查詢功能辨識風險。