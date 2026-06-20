誤信名中醫抗皺霜衝診所買　警問詐騙？老翁怒吼：沒有

台北市一名老翁日前看到網路抗皺霜廣告，宣稱由知名中醫診所及名醫推薦販售，信以為真，特地跑到診所想直接購買；未料診所否認販售，也未授權刊登廣告，老翁一度認為診所刻意隱瞞，當場情緒激動、大聲咆哮。警方到場查證後，揭穿廣告是冒名不實宣傳；老翁被問是否遇上詐騙時，還大聲回稱「沒有」，所幸未下單付款，未造成財損。

文山二警分局萬盛派出所員警曾子祐、伍振昌日前接獲報案，指轄內一間中醫診所有老翁情緒激動，持續大聲咆哮，立即趕往處理。

警方了解，老翁日前瀏覽網路時，看見販售抗皺霜的廣告，廣告打著知名中醫診所與名醫名義宣傳，讓他深信不疑，專程前往診所購買。不料診所人員告知，從未販售該商品，也未授權任何單位使用診所或醫師名義刊登廣告。

老翁一時無法接受，懷疑診所刻意隱瞞，情緒失控，在現場大聲咆哮。警方耐心安撫並協助查證，確認廣告是假冒診所名義的不實內容，藉知名醫師、醫療院所背書吸引民眾購買商品。

所幸老翁不熟悉網路購物，沒有直接下單或匯款，而是親自到診所查問，才及時察覺有異。員警也向他說明，詐騙集團常冒用名醫、診所、品牌或名人名義，甚至偽造推薦見證，利用民眾信任誘導點擊連結或購買商品；老翁聽完後才恍然大悟，頻頻向警方道謝。